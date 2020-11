A la Une . Phishing: Un faux SMS d'EDF tente de vous arnaquer

Ne cliquez surtout pas ! Certains internautes ont reçu ces derniers jours un texto venant soi-disant d'EDF, les incitant à rentrer leurs coordonnées bancaires afin de bénéficier d'un remboursement. Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 3 Novembre 2020 à 08:39 | Lu 3230 fois

Dans le texto reçu, qui ferait suite à un "double prélèvement effectué par erreur", il est demandé aux internautes de se rendre non pas sur le site d'EDF mais à l'adresse www.mobile-url.com. Ce qui donne déjà un indice sur la provenance du SMS.



En cliquant sur le lien, l'utilisateur est redirigé vers un formulaire où il doit communiquer son nom, son prénom, ses coordonnées postales ou encore sa date de naissance. Outre le vol d'argent, les hackers, via ce procédé, peuvent également se livrer à une usurpation d'identité des victimes.

Incrédules, certains internautes ont fait part de cette tentative de phishing sur le réseau social Facebook, afin d'alerter d'autres personnes sur cette fraude.



Des méthodes qui ne font pas partie des pratiques d’EDF, qui ne demandera jamais à ses clients de fournir des références bancaires par e-mail.







EDF recommande par ailleurs de ne pas répondre à la sollicitation, de ne pas fournir les renseignements qui vous sont demandés, de contacter votre conseiller EDF. "L’usurpation d’identité, même en seule tentative, est un délit pénal contre lequel vous pouvez porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie et déclarer ces agissements auprès de la Direction départementale de la protection des personnes. Pour cela, il est conseillé de se munir de tout document permettant d'en identifier l'auteur (copie des e-mails, adresse e-mail ou postale, référence du transfert d'argent effectué...)", indique le prestataire sur son site internet:



