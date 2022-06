A la Une . Philo : Découvrez les sujets du baccalauréat 2022

L’épreuve de philosophie semble la seule tradition conservée après la réforme du Bac de 2019. Une épreuve particulière que craignent tous les bacheliers, ne sachant jamais à quelle sauce ils vont être mangés. Cette année ne fait pas exception à la règle. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 15 Juin 2022 à 10:58

Difficile d’oublier la question sur laquelle nous avons dû plancher le jour de l’épreuve de philosophie. Chaque génération a vécu cette impression de ne pas avoir appris ce qui était demandé avant de laisser son talent, ou pas, s’exprimer.



Une sensation que connaissent actuellement les terminales de 2022. Ils ont le choix entre rédiger une dissertation ou réaliser un commentaire de texte.



Concernant la dissertation , les deux sujets au choix sont : "Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ?" et "Revient-il à l'Etat de décider ce qui est juste ?"



Le commentaire de texte est issu de "Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique" d’Antoine-Augustin Cournot.





Pour les candidats du bac technologique, les trois sujets possibles sont les suivants : "La liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne ?" ; "Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens ?" et un commentaire de texte de Diderot issu de l'Encyclopédie.



Rappelons que depuis sa réforme en 2019, la note du baccalauréat repose à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur les épreuves finales (le français écrit et oral en 1re, la philosophie, les épreuves de spécialités et le grand oral, passés en terminale).



