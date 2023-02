Politique Phillippe Robert répond à Vanessa Miranville : "Me faire endosser la responsabilité du report du conseil est un comble"

Faute de quorum ce mercredi, la maire de La Possession a dû renvoyer le conseil municipal à lundi prochain. "On ne peut que regretter l’attitude de certains élus de l’opposition qui ont préféré partir, en sachant que leur absence va forcément faire retarder le vote", a-t-elle exprimé hier. " "Me faire endosser la responsabilité du report du conseil est un comble", répond ce jeudi l'élu d'opposition Philippe Robert. Par N.P - Publié le Jeudi 9 Février 2023 à 11:44

Le communiqué :



Ce mercredi 8 février avait lieu à 14 heures une séance du Conseil municipal de la Possession, avec à l’ordre du jour 26 affaires, dont le vote du budget de la Ville et la révision du PLU.



Après l’appel effectué par la secrétaire de séance, 20 élus ont répondu présent, 19 élus de la majorité sur 31 siégeant et moi-même.

D’après madame Miranville, je devais rester siéger et faire son quorum pour que le conseil ait lieu.



Ainsi, dans la presse du jour, elle « regrette » mon « attitude qui ne devrait pas avoir lieu de la part d’un élu de la république ».

Je suis entièrement d’accord en ce sens qu'effectivement, l’attitude des absents ne devraient pas avoir lieu de la part d’élus de la République.



Comme vous le savez je m’étais mis en retrait de la vie politique suite à l’état de santé de ma fille. Cela fait maintenant plusieurs mois que j’ai fait mon retour dans la salle du conseil. A chaque séance, je fais le triste constat qu’il y a de moins en moins d’élus qui siègent dans la majorité.



Les derniers conseils témoignent de ces nombreuses défections: 24 élus présents sur 31 de la majorité lors du conseil du 14/12

24 élus présents sur 31 de la majorité lors du conseil du 2/11

26 élus présents sur 31 de la majorité lors du conseil du 7/9

24 élus présents sur 31 de la majorité lors du conseil du 22/6

26 élus présents sur 31 de la majorité lors du conseil du 18/5 Inévitablement, ce qui devait arriver arriva…



Faut il y voir un lien avec les nombreuses affaires qui ont entachées cette équipe depuis 2020 (Harcèlement, agression sexuel, harcèlement sexuel, démissions de plusieurs élus, etc) ?



Après 3 ans d'exercice sur ce second mandat, la mairie de la Possession n’a plus de DGS, de directeur du CCAS, de DST, de DRH et n’a maintenant plus d’élus pour siéger au conseil municipal.



Il devient urgent que la tête de liste de la majorité municipale prenne la mesure de la situation dramatique dans lequel se trouve tant son administration que son "exécutif".



Me faire endosser la responsabilité du report du conseil municipal d’hier est un comble que je ne peux accepter, et je lui demande de retrouver calme et lucidité.



La dernière campagne des municipales a montré que nous avions 2 visions, 2 projets totalement opposés concernant la Ville de la Possession. Par respect pour les milliers de Possessionnais qui nous ont accordés leur suffrage, et par la même, qui ont validé notre projet, je ne pouvais pas faire son quorum pour voter son budget qui est à des années lumières de l’ambition que nous avons pour la Possession.



De plus, pour rappel, c’est madame Miranville qui décide de l'ordre du jour, qui signe les convocations, et de fait décide du jour, du lieu et de l'heure du conseil municipal. C’est donc à elle de s’assurer d’avoir le quorum, qui plus est, lorsqu'il s'agit du vote de SON budget. Il n'est pas normal que son quorum se joue à 1 voix alors que théoriquement elle dispose de 31 élus potentiels qui doivent siéger.



En conclusion je déplore l’omerta généralisée dont bénéficie Madame Miranville et son équipe. Par le passé, dans d’autres communes, lorsqu’une séance du conseil municipal était ajournée pour faute de quorum, cela faisait les gros titres de la presse locale… mais pas à la Possession…



Silence, on coule, dans l’indifférence générale. Ce mercredi 8 février avait lieu à 14 heures une séance du Conseil municipal de la Possession, avec à l’ordre du jour 26 affaires, dont le vote du budget de la Ville et la révision du PLU.Après l’appel effectué par la secrétaire de séance, 20 élus ont répondu présent, 19 élus de la majorité sur 31 siégeant et moi-même.D’après madame Miranville, je devais rester siéger et faire son quorum pour que le conseil ait lieu.Ainsi, dans la presse du jour, elle « regrette » mon « attitude qui ne devrait pas avoir lieu de la part d’un élu de la république ».Je suis entièrement d’accord en ce sens qu'effectivement, l’attitude des absents ne devraient pas avoir lieu de la part d’élus de la République.Comme vous le savez je m’étais mis en retrait de la vie politique suite à l’état de santé de ma fille. Cela fait maintenant plusieurs mois que j’ai fait mon retour dans la salle du conseil. A chaque séance, je fais le triste constat qu’il y a de moins en moins d’élus qui siègent dans la majorité.Les derniers conseils témoignent de ces nombreuses défections:Inévitablement, ce qui devait arriver arriva…Faut il y voir un lien avec les nombreuses affaires qui ont entachées cette équipe depuis 2020 (Harcèlement, agression sexuel, harcèlement sexuel, démissions de plusieurs élus, etc) ?Après 3 ans d'exercice sur ce second mandat, la mairie de la Possession n’a plus de DGS, de directeur du CCAS, de DST, de DRH et n’a maintenant plus d’élus pour siéger au conseil municipal.Il devient urgent que la tête de liste de la majorité municipale prenne la mesure de la situation dramatique dans lequel se trouve tant son administration que son "exécutif".Me faire endosser la responsabilité du report du conseil municipal d’hier est un comble que je ne peux accepter, et je lui demande de retrouver calme et lucidité.La dernière campagne des municipales a montré que nous avions 2 visions, 2 projets totalement opposés concernant la Ville de la Possession. Par respect pour les milliers de Possessionnais qui nous ont accordés leur suffrage, et par la même, qui ont validé notre projet, je ne pouvais pas faire son quorum pour voter son budget qui est à des années lumières de l’ambition que nous avons pour la Possession.De plus, pour rappel, c’est madame Miranville qui décide de l'ordre du jour, qui signe les convocations, et de fait décide du jour, du lieu et de l'heure du conseil municipal. C’est donc à elle de s’assurer d’avoir le quorum, qui plus est, lorsqu'il s'agit du vote de SON budget. Il n'est pas normal que son quorum se joue à 1 voix alors que théoriquement elle dispose de 31 élus potentiels qui doivent siéger.En conclusion je déplore l’omerta généralisée dont bénéficie Madame Miranville et son équipe. Par le passé, dans d’autres communes, lorsqu’une séance du conseil municipal était ajournée pour faute de quorum, cela faisait les gros titres de la presse locale… mais pas à la Possession…Silence, on coule, dans l’indifférence générale.