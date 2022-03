Philippines : des milliers de personnes évacuées après l’éruption du volcan Taal

Pour la troisième évacuation en trois ans, le volcan philippin est entré en éruption ce samedi après-midi, a indiqué l’Institut philippin de volcanologie et de sismologie dans un communiqué.









Le volcan effusif a projeté des cendres et de la vapeur à des centaines de mètres dans les airs.



Dans les heures qui ont suivi le début de l’éruption, les émissions de cendres et de vapeur s’étaient calmées, a indiqué la scientifique de l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie, Princess Cosalan, mais des secousses volcaniques continuaient d’être détectées et d’autres éruptions étaient possibles .



Les milliers d’habitants des cinq villages alentour ont été contraints de fuir leurs domiciles, sous l’ordre des autorités.



L’agence de sismologie a également alerté sur d’autres éruptions étaient possibles, ce qui pourrait déclencher des flux volcaniques dangereux et rapides de gaz, de cendres et de débris, ainsi qu’un tsunami.