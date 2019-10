Philippe Yee Chong Tchi Kan, Organisateur de la Conférence Idéologique Internationale du PCR

Philippe Yee Chong Tchi Kan, secrétaire de la section de Saint-Paul du PCR, est l'organisateur de la Conférence Internationale Idéologique du PCR, qui se tiendra du 26 au 28 octobre, à l'occasion des 60 ans du parti. Des ateliers-débats ont été organisés tout le week-end, dont le compte-rendu sera fait lundi durant la conférence solennelle, où de nombreuses allocutions sont attendues. Philippe Yee Chong Tchi Kan, interrogé par Pierrot Dupuy, est revenu sur les soixante ans d'histoire du Parti Communiste Réunionnais, ainsi que sur ses projets pour La Réunion.



Depuis sa fondation par Paul Vergès, le PCR a comme mot d'ordre l'autonomie: "En 1959, treize ans après la loi Egalité de 1946, nous avons compris que nous n'avions pas les mêmes droits qu'en France", dit-il. Un constat que le parti estime toujours d'actualité, partagé par la droite réunionnaise: "Le président de région réclame l'émancipation, un député socialiste réclame un changement de logiciel, et le maire de Saint-André dit 'Paris commande pa nou'. Il y a convergence d'analyse pour dire que le statut départemental est à bout de souffle.", affirme Philippe Yee Chong Tchi Kan.



"Nous avons, à population comparable, trois fois plus de pauvres qu'un département français, nous ne sommes pas l'égal de la France.", dit-il, avant d'égréner les solutions proposées par le PCR, avec en préalable la création d'une assemblée unique élue à la proportionnelle, aux compétences élargies. La question écologique étant fondamentale pour le PCR (Paul Vergès en fut un précurseur), le PCR y fonde sa vision du développement social et économique de La Réunion. Un développement durable qui passe par un amoindrissement de l'importation, et ainsi l'augmentation de la production agricole de l'île. Interrogé sur la question de la canne, Philippe Yee Chong Tchi Kan affirme ne pas souhaiter l'abandonner totalement, mais pour produire autre chose que du sucre.



Philippe Yee Chong Tchi Kan évoque des aspects du projet économique du PCR: "L'urgence sociale et climatique demande de créer le grand service d'aide à la personne et le grand service de l'environnement." Le grand service d'aide à la personne, en réponse notamment au vieillissement de la population, mais aussi afin de répondre aux besoins criants de garde d'enfants. Le PCR estime que développer ces deux grands services créerait entre 50 000 et 60 000 emplois.



Interrogé sur les municipales de 2020 à Saint-Paul, Philippe Yee Chong Tchi Kan affirme le soutien du PCR à Huguette Bello, car, dit-il "Nous considérons que pour la nouvelle ère, il est nécessaire d'atteindre le consensus, il faut mettre de côté certaines de nos différences pour se concentrer sur nos convergences".