A la Une ... Philippe Vigier, nouveau ministre chargé des Outre-Mer : Les réactions

La classe politique réunionnaise s'exprime suite à la nomination de Philippe Vigier en lieu et place de Jean-François Carenco au ministère des Outre-Mer. Par NP - Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 à 19:57

Frédéric Maillot, député :



Remaniement ministériel : De nouvelles têtes, le même jeu ?



Alors que le Comité interministériel de l'Out re-mer s'est tenu hier à peine, après cinq ans d 'inactivité, le remaniement ministériel vient désavouer le début d'effort et de travail qui ont été menés par les ministres.



Alors que le CIOM s'est voulu ambitieux avec pas moins de 72 mesures qui portaient aussi bien sur les chantiers de la vie chère, du logement ou encore de la mobilité, faire valser le Ministre de l'Outre-mer alors que les politiques et stratégies à mener restent nombreuses est particulièrement affligeant. De même, comment peut-on prétendre gérer l'avenir de presque 3 millions d'habitants ultramarins via un Ministre de tutelle et non un Ministre de plein exercice?



Les ministres de l'Outre-mer se succèdent mais les questions restent les mêmes :

Connaît-il nos péiy?

Est-il au fait de nos avantages et de nos problématiques?

A-t-il une sensibilité liée à nos histoires et à nos cultures respectives?



J'espère que le départ du Ministre Pap Ndiaye augurera une oreille toute aussi attentive à nos histoires et nos langues régionales car il s'était montré particulièrement ouvert à l'évolution de la transmission de ce patrimoine culturel. Il ne nous reste plus qu'à espérer que le nouveau Ministre de l'Éducation saura faire preuve d'autant de bienveillance pour l'éducation de notre jeunesse.

Jean-Hugues Ratenon, Perceval Gaillard, députés :



Nouveau faux départ pour le CIOM



Philippe VIGIER, député de Châteaudun, le patron des démocrates à l’Assemblée Nationale, vient d’être nommé ministre délégué aux outre-mer, auprès du ministre de l’intérieur ; il remplace donc Jean-François CARENCO. Philippe VIGIER, député de Châteaudun, le patron des démocrates à l’Assemblée Nationale, vient d’être nommé ministre délégué aux outre-mer, auprès du ministre de l’intérieur ; il remplace donc Jean-François CARENCO. Et cela, deux jours à peine après la tenue du CIOM.



Preuve on ne peut plus éclatante du peu d’attention que porte le gouvernement aux territoires d’outre-mer.



Le CIOM – quand bien même il n’a pas proposé un véritable objectif stratégique de développement pour les outre-mer, devait initialement se tenir en avril ; il a sans cesse été repoussé et lorsqu’il est enfin programmé, c’est pour changer le casting ministériel. Combien de ministres présents au CIOM sont-ils encore en poste ?



Ce qui veut dire en clair, que, même si l’on entend bien qu’il y a continuité de l’action publique, dans les ministères, il y aura obligatoirement un délai de latence, histoire de laisser le temps aux ministres nouvellement nommés de prendre contact avec les élus des outre-mer, parlementaires comme exécutifs régionaux.



En outre, c’est le troisième ministre en un an rue Oudinot !



Certes, on peut supposer que le nouveau locataire de la rue Oudinot connait les parlementaires ultramarins. Et réciproquement. Chacun se souvient de la prise de position de Monsieur VIGIER et cela n’est pas fait pour rassurer : Monsieur VIGIER s’était très fortement opposé à la réintégration des personnels médicaux non vaccinés.



Cette prise de position catégorique ne permet pas d’être extrêmement positif quant à la prise en compte par le nouveau ministre délégué, des réalités, des identités des territoires dit d’outre-mer. D’autant plus qu’il a souvent voter « contre » les amendements venant des parlementaires ultramarins.