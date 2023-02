National Philippe Tesson, le journaliste et critique littéraire, n’est plus

Philippe Tesson, le célèbre journaliste et critique dramatique, est décédé le mercredi 1er février à l'âge de 94 ans. L'ancien rédacteur en chef de « Combat », passionné de théâtre et de littérature, était le fondateur du « Quotidien de Paris ».

Philippe Tesson est né le 1er mars 1928 à Wassigny (Aisne) dans une famille de la bourgeoisie de province. Après avoir fait Science Po et abandonné le concours de l’Ena pour tenter d’entreprendre un tour du monde, le jeune homme se lance dans la presse avec pour ultime ambition de devenir écrivain. Il choisira finalement le journalisme.



A 30 ans, au début des années 1960, il devient rédacteur en chef de « Combat », un journal dans lequel il défendra l’Algérie française et prendra positions contre De Gaulle.



En 1968 à Paris, il se présente comme candidat sans étiquette aux législatives et il quitte Combat pour fonder, en 1974, son propre journal, Le Quotidien de Paris », un journal qui prend fermement position contre François Mitterrand et qui cessera de paraître en 1994 en raison de difficultés économiques croissantes.



Figure publique, Philippe Tesson est un habitué des plateaux télé depuis les années 1990. Il s’est fait connaître du grand public pour ses chroniques littéraires, dans les émissions Ah ! Quels titres sur France 3 de 1994 à 1996, Rive droite / Rive gauche de Thierry Ardisson, sur Paris Première et Esprits libres sur France 2, aux côtés de Guillaume Durand.



Il était également membre et président du jury du prix Interallié. Philippe Tesson est le père de Sylvain Tesson, l’écrivain voyageur, de la dramaturge et metteur en scène Stéphanie Tesson et de la journaliste Daphné Tesson.