Société Philippe Robert réagit à la vente aux enchères du pôle de loisirs et de nature du Dos d’Ane

La décision récente du 15 avril dernier de mettre aux enchères le pôle de loisirs et de nature de Dos d’Ane par le TCO a fait l’objet de diverses interprétations et d’une information déformant la réalité de ce dossier. La proximité des prochaines élections municipales n’est sans doute pas étrangère à ce soudain regain d’intérêt pour le site.



Je ne peux laisser dire tout et n’importe quoi sur ce projet phare initié par Roland Robert pour ce coin retiré qu’est le Dos d’Ane qu’il appelait "l’or vert de La Possession". Je suis outré d’entendre parler d’irresponsabilité et d’incompétence pour quelqu’un, faut-il le rappeler, qui a dirigé la ville durant 43 années sans discontinuer et a qui l’on doit le développement d’un village de pécheurs de 7000 habitants à une ville de 32000 habitants aujourd’hui.



Je m’étonne de lire dans les médias que ce pôle loisirs était un projet dispendieux de fonds publics et sans intérêt aucun pour la ville et pour le quartier de Dos D’âne. Comment imaginer une seule seconde que tous les partenaires TCO, Région, Etat aient approuvés à l’unanimités et financés ce projet pour la ville de La Possession sans s’être assuré de sa pertinence ? Prétendre le contraire relève de la pire mauvaise foi et même d’un certain révisionnisme. Mais depuis 5 ans, à La Possession nous y sommes habitués.



En réalité, cette action que le TCO, en recherche d’investisseurs, qualifiait encore en 2018, je cite: "d’équipement à haut potentiel de création d’emplois et d’activités pour les habitants de Dos d’Ane" a littéralement été saboté par l’équipe municipale en place dès son arrivée. En effet, dès sa conception, ce projet avait pour ambition de renforcer l’attractivité touristique et économique du bourg déjà considéré comme la porte d’entrée du parc national de la Réunion et du cirque de Mafate. Rappelons que plus de 90000 touristes chaque année et 10000 passages de marcheurs sont enregistrés par an à dos d’âne. Camping, aires de pique-nique, aménagement de parcours de promenade, hébergements et tables d’hôtes devaient venir compléter à terme l’offre du pôle de loisirs pour l’ensemble des réunionnais.



Dans les faits, deux mois seulement après son arrivée aux commandes de la ville, la maire sortante raye purement et simplement le pôle de loisirs de Dos d’Ane des priorités communales! Elle se désengage de son financement auprès du TCO, générant une perte de budget de près de 40 %. Nous le savons ce n’est pas le seul projet structurant qui est passé à la trappe en 2014. D’ailleurs quelle ironie de constater qu’à quelques mois des élections municipale, la maire sans grand bilan, reprends à son compte nombre de projets initiés par l’équipe précédente.



Face à cette décision purement politique et à cette perte budgétaire importante, le TCO dont Mme Miranville est la vice-présidente, ne s’est alors pas beaucoup impliqué pour poursuivre ce projet. De ce fait, ils ont laissé le chantier du pôle loisirs à l’abandon et dans l’indifférence totale de l’équipe municipale en place.



J’ai alerté à plusieurs reprises par voie de presse, de distribution de tracts et d’intervention au conseil municipal de la nécessité de ne pas de pas laisser se perdre un investissement public essentiel pour le développement de la commune: mais hélas c’était peine perdue.



Devant un tel gâchis et après des années d’abandon sans que personne ne s’en préoccupe, j’ai du mal à comprendre l’urgence à vouloir vendre absolument et à perte cet outil qui est encore, pour beaucoup et notamment pour les habitants de Dos d’Ane, encore d’actualité et essentiel.



Le pôle loisirs reste pour moi un des éléments clés pour réussir le pari du développement économique et touristique de ce bourg. Pour cela il est de la responsabilité des élus du TCO de ne pas "brader" le pôle loisirs, comme l’a cyniquement déclaré la maire sortante dans la presse. Aurait-elle soudainement peur que nous réussissions là où la majorité actuelle a échoué? Au regard de la minceur de son bilan elle a peut-être raison de s’inquiéter. Zinfos 974 Lu 503 fois





