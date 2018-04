Communiqué Philippe Robert: Grève solidaire d'un côté, baston de l'autre, cherchez l'erreur !

Je tenais à saluer l’intersyndicale de La Possession pour les grandes avancées qu’ils ont obtenus à l’issu d’un mouvement social, visiblement très dur, où rien ne leur a été épargné pour tenter de les décrédibiliser. Leur détermination et la solidarité de tous auront fini par avoir raison, et ce au profit de tous les agents de la commune.



Au-delà, je note qu’il aura fallu pas moins de six grèves pour qu’enfin des élus de la majorité reconnaissent à demi-mot, devant les syndicats, que des erreurs avaient été commises et que la souffrance au travail, maintes fois dénoncée, était bien réelle du fait notamment de la désorganisation permanente des services.



Mais si je me réjouis que les employés aient enfin été entendus par une partie des élus, il me semble regrettable que la représentante de l’autorité territoriale en sa qualité de maire de La Possession persiste dans le déni et refuse obstinément de reconnaitre sa part de responsabilité dans cette situation.



Encore une fois, comment une élue peut-elle gérer avec raison et discernement une collectivité, lorsqu’elle est dans l’incapacité de se remettre en question, d’entendre et de prendre en compte les avis, les conseils ou les positionnements de son entourage ?



Enfin la presse de ce jour fait état d’une véritable bagarre entre le premier adjoint Gilles Hubert et Jean Christophe Espérance au sein même de la mairie. Malgré les dénégations de ces derniers pour minimiser les faits, il est impossible de nier la réalité de ce qui s’est produit tant le nombre de témoins directs de ce triste spectacle est important.



« La réunion a débuté par une scène étrange ! Une bagarre entre deux élus de Vanessa Miranville » « la maire de la commune interrogée sur cet incident gravissime, a expliqué que de vives tensions régnaient actuellement entre certains représentants du peuple, qui pourtant sont censés être exemplaires ». Ces propos ne viennent pas de moi, mais d’un journaliste de réunion 1ère présent et témoin direct de cet incident et que l’on ne peut pas soupçonner de mentir à ses auditeurs.



Sachant que Madame Miranville n’a pas hésité par le passé à se "débarrasser" d’élus, de collaborateurs de cabinet, et ne parlons pas d’administratifs, pour bien moins que çà, voire pour des faits totalement subjectifs et sans aucune justification réelle, comment Madame la maire compte-elle aujourd’hui remettre de l’ordre dans sa majorité ? Quelle sanction envisage-t-elle pour ses élus, et non des moindres, qui donnent une image aussi pitoyable de la ville et du service public ?



Après nous avoir montré avec quelle habileté elle était capable de gérer un mouvement de grève, sera-t-elle capable maintenant de gérer les fortes tensions ou rivalités, qui sont apparues au grand jour entre ses proches adjoints ?



J'attends la suite qui sera donnée par Madame Miranville à ces comportements indignes d'élus de sa majorité qui pourtant se gargarisent, avec elle, de belles formules bienveillantes et éthiques.





