Philippe Robert réagit à son tour au droit de réponse de Vanessa Miranville concernant la disparition de 1800 enveloppes dans les locaux de la mairie de La Possession. Il fait un parallèle entre le nombre d'enveloppes disparues et le nombre de voix qui le sépare de la maire sortante au premier tour des municipales.

Droit de réponse de Philippe ROBERT-

1800 enveloppes de vote disparues, la maire sortante fait diversion en se faisant passer pour une victime !



Fidèle à ses principes qui veulent qu’elle ne soit jamais responsable de rien, la maire sortante diffuse un communiqué larmoyant dans les médias m’accusant de diffamation à son encontre. Je voudrais souligner qu’en matière de calomnie et d’outrages publiques la sortante n’a de leçon à donner à qui que ce soit et devrait balayer devant sa porte.



Comme durant les municipales de 2014, puis les départementales en 2015, la maire sortante n’hésite pas, depuis le début de cette campagne-ci, à descendre dans les bas-fonds de la calomnie et de la médisance lors de ses meetings, de nombreux enregistrements publics en attestent. Loin d’essayer de défendre son bilan de mandature, la campagne de la candidate sortante consiste uniquement à me dénigrer personnellement et salir ma réputation. Mais là n’est pas le problème, j’y suis habitué et me refuse de me vautrer dans la fange où l’on voudrait m'entraîner .



En revanche, elle n’hésite pas un instant à s’attaquer à ma propre famille, à la scolarité de mes enfants, à mon épouse, jusqu’à fustiger les congés maternité de cette dernière comme lors de notre dernier débat sur une radio locale. Même mon mariage en mairie n’est pas épargné, qu’elle tente de salir avec des accusations nauséabondes sans l’ombre d’un scrupule, là encore témoignages à l’appui. Nous sommes bien là dans une véritable campagne de diffamation et de dénigrement qui ne repose que sur des ragots, dont les électeurs n'ont que faire et qui n'apporte rien au débat politique.



La candidate « n'accepte pas que son honnêteté soit mise en doute » ? ….

Mais moi je devrais l’accepter ?



Tout est ambiguïté chez elle : Faites ce que je dis, pas ce que je fais.



« Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes » une belle citation que la sortante devrait aussi s’appliquer à elle-même.

Que dire en effet de ses propres mensonges répétés à longueur d’années à propos de la santé financière de la ville, malgré des éléments factuels et incontestables qui démontrent le contraire ? Il s’agit uniquement manœuvres de diversion pour masquer son incapacité à gérer la commune et son absence criante de bilan.



Bref, si la sortante pouvait cesser sa victimisation systématique et au passage laisser tranquille les agents municipaux qui ne sont pas là pour lui servir de fusible et endosser ses propres responsabilités, nous pourrions peut-être nous pencher sur le fond de la véritable raison de cette sortie médiatique, qu’elle essaye maladroitement d’esquiver :

Alors oui, ce n’est pas mentir que d’affirmer que 1800 enveloppes de vote ont bel et bien disparu dans les locaux de la mairie de la Possession juste avant le premier tour. Oui, ce n’est pas diffamer que de dénoncer un fait avéré, puisque la maire sortante, qui aura tout fait pour que cette affaire ne s’ébruite pas, l’a finalement reconnu publiquement sur les ondes !



Une disparition qui laisse tout de même perplexe lorsque l’on sait que la mairie est dotée de caméras et d'un système de surveillance et qu’aucune effraction ni acte de vandalisme n’a été constaté. J’ai interpellé la Préfecture dès que j’en ai eu connaissance afin de demander que les enveloppes dédiées à La Possession soient intégralement changées en vue de la tenue du scrutin du 15 mars dernier. Malheureusement, pour des raisons logistiques, l’État n’a pu que remplacer les enveloppes manquantes à l’identique, laissant les autres quelques part dans la nature.



Dans cette affaire d’une gravité extrême, il appartient au premier magistrat de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la transparence et la bonne tenue du scrutin. Cela ne semble plus être le cas à La Possession, ce genre de difficultés n’ayant jamais été rencontrées par le passé.



A mon niveau, j’ai fait état d’une réalité inquiétante qui à mon sens mériterait d’être tirée au clair au plus vite car toutes les hypothèses peuvent être envisagées. Je constate simplement qu’à l’issue du premier tour, l’écart de voix qui me sépare de mon adversaire est curieusement, à quelques voix près, identique au nombre d’enveloppes disparues. Peut-être un hasard mais qui peut susciter de légitimes interrogations.



Philippe Robert

Candidat aux élections municipales

"La Possession en confiance"