Philippe Rangama: "Bèzman dan la kour de la police municipale"

Quelle stupéfaction de lire par voie de presse, le récit d’une bagarre qui a éclaté au sein des policiers municipaux de Saint-Louis, au restaurant le Cap Méchant, lors de leur repas de fin d’année.



Je tiens tout d’abord, à adresser à l’agent blessé un prompt rétablissement, et lui exprimer toute ma solidarité dans cette épreuve. Mais faudrait-il s’en étonner d’une telle situation, dans une commune ou le management du personnel est piloté " en mode débandade", en makote comme on dit en créole !



Cet évènement met au grand au jour "la déliquescence du service public dans cette commune". Des agents chargés du "maintien l’ordre" sèment la panique dans un lieu recevant du public. C’est indigne de la part d’agents dépositaires d’une mission de service public, qui en l’occurrence doivent être exemplaires.



Malheureusement les responsabilités sont ailleurs, elles se trouvent chez celles et ceux qui ont trop longtemps instrumentalisé le personnel communal à des fins politiques, voilà le résultat aujourd’hui !



J’aurais l’occasion de m’adresser à ce personnel communal dans le cadre des élections municipales de Mars 2020.



OUI, il est possible de rebâtir au sein de cette administration communale un management qui tire les agents vers le haut.



À la population d’en tirer les conclusions : voulons-nous d’un réel changement en 2020?



Philippe Laïnin Rangama, élu de l’opposition.