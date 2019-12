Philippe : "Nous garantirons une pension minimale de 1000€ pour une carrière au SMIC"

Ce mercredi depuis le siège du CESE à Paris, Édouard Philippe présentait l’architecture de la réforme des retraites voulue par le gouvernement.Au cours de son allocution, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement allait garantir une pension minimale de 1000 euros."Pour les oubliés du système, ceux qui partent avec des retraites très faibles malgré toute une vie de travail, notamment les agriculteurs, les artisans, les commerçants : nous garantirons une pension minimale de 1000 euros nets par mois pour une carrière complète au SMIC", a-t-il promis alors que la contestation gronde et que des journées de manifestations sont d'ores et déjà programmées."Le système universel permettra de mieux protéger les Français les plus fragiles, qui sont de fait trop souvent les oubliés du système", a-t-il ajouté, précisant que ce minimum de pension "sera garanti par la loi à 85% du SMIC dans la durée et évoluera comme celui-ci."