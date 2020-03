Société Philippe Narassiguin vous offre des lettres types pour demander un découvert à votre banquier Philippe Narassiguin est docteur d'Etat en sciences économiques et maître de conférences à l'université de La Réunion. Il a par ailleurs créé le site d'enseignement en ligne www.economiqs.com.

Dans un interview accordée à Zinfos, il explique les mesures mises en place par l'Etat pour aider les particuliers et les entreprises dans ce contexte de crise due au coronavirus.

Et il nous propose un certain nombre de lettres types à adresser à votre banquier, que vous soyez simple particulier ou chef d'entreprise, pour solliciter un découvert exceptionnel ou un prêt garanti par l'Etat.

Zinfos : Que retenir de la vidéo que vous avez mise hier sur votre compte Facebook s’agissant de la négociation bancaire ?



Philippe Narassiguin : La première chose à dire, c'est que les particuliers comme les entreprises ne doivent pas avoir peur d’écrire à leurs banques. Car sinon notre situation économique va empirer. Les gens vont se retrouver avec des interdits bancaires, des rejets de virement ou de prélèvement. De cette vidéo, retenons deux points principaux à mettre en œuvre dès maintenant.



Le premier est que les personnes et les entreprises doivent demander à leurs banques une augmentation de leur ligne de découvert bancaire autorisé. Pour payer leurs factures et pour que l’activité économique puisse continuer dans une certaine mesure, même très faiblement.



Le second est que les entreprises qui sont actuellement en cessation d’activité économique et qui ne font pas de chiffre d’affaires doivent écrire à leurs banques pour leur demander un prêt garanti par l’État. Tout cela est clairement expliqué dans cette vidéo.



Z : Les banques jouent-elles le jeu actuellement pour accompagner leurs clients ?



R : Ce que je peux vous dire c’est que tout le personnel des banques est actuellement pleinement mobilisé. Ils travaillent à distance, mais ils doivent traiter toutes les demandes. Il peut y avoir des retards dans les réponses, et dans ce cas il ne faut hésiter à les contacter de nouveau.



Dans une période difficile pour tous, il est plus que jamais nécessaire que s’instaure de la compréhension entre le banquier et son client. Écrire à son banquier dès maintenant est fondamental pour obtenir de la trésorerie. Cela va faciliter notre sortie de crise et une reprise progressive de l’activité économique. Ne pas le faire serait catastrophique.







CAS NUMÉRO UN

DEMANDE D’UNE AUGMENTATION DE DÉCOUVERT BANCAIRE



Hypothèse de départ (Entreprise) : Vous avez une trésorerie qui vous permet de tenir deux mois. Vous savez que votre activité reprendra normalement après la crise. Vous avez deux salariés à payer et des charges fixes à régler.



Pour les particuliers c’est une lettre identique. Il faut simplement supprimer la phrase "où je suis en cessation d’activité".



LETTRE

(Ménages et entreprises)



Objet : demande d’augmentation de ma ligne de découvert bancaire autorisé



Numéro de compte bancaire



Nom-Prénom-Adresse (Nom de l’entreprise et adresse de l’entreprise si vous avez une entreprise)



Madame, Monsieur,



Dans les circonstances actuelles où je suis en cessation d’activité, je vous prie de bien vouloir augmenter ma ligne de découvert autorisé. Celle-ci est actuellement de …….. euros (inscrire le montant) et je souhaite obtenir un montant de …. (inscrire le montant) pour une période de trois mois (ou plus si nécessaire).



Je dois en effet m’acquitter d’un certain montant de factures (mes frais fixes) qui s’élève à ….euros (Préciser approximativement le montant des charges à payer si c’est une entreprise. Pour un particulier vous pouvez supprimer cette phrase).



Je vous remercie d’avance de votre collaboration et je souhaiterais obtenir une réponse rapide de votre part.



Bien cordialement.



Nom

Prénom





Signature







CAS NUMÉRO DEUX

DEMANDE D’UNE RÉDUCTION PARTIELLE DES FRAIS BANCAIRES

(Ménages et entreprise)



Hypothèse de départ : vous observez que vos frais bancaires ont trop augmenté par exemple parce que vous dépassez régulièrement votre ligne de découvert autorisé. La banque paie vos factures, mais prélève également des commissions.



LETTRE



Objet : demande d’une remise gracieuse des frais bancaires



Numéro de compte bancaire



Nom-Prénom-Adresse (Nom et adresse de l’entreprise si vous avez une entreprise)



Madame, Monsieur,



Avec la cessation d’activité de mon entreprise (ou une réduction de vos revenus si vous êtes un ménage), et à cause d’un dépassement très fréquent de ma ligne de découvert bancaire autorisé, mes frais bancaires dépassent très largement ce je que je paie habituellement.



Je vous prie de m’accorder une remise gracieuse des mes frais bancaires d’un montant de….euros. (Préciser le montant – Faites la lettre dans un mois seulement)



Je vous remercie pour votre compréhension et vous prie de vouloir agréer, Madame (Monsieur) l’expression de mes plus cordiales salutations.



Nom

Prénom

Signature











CAS NUMÉRO TROIS

DEMANDE DE REPORT D’ÉCHÉANCE D’UNE LETTRE DE CHANGE À SON FOURNISSEUR



Nom de votre Société



Adresse



Nom de la Société de votre fournisseur



Adresse



Madame, Monsieur,



Nous vous avons remis une lettre de change dont nous sommes débiteur. Le montant de celle-ci est de…..euros (inscrire le montant) et elle doit être payée le… (indiquer la date d’échéance).



Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, notre trésorerie ne nous permet pas d’honorer le paiement de notre lettre de change. Nous vous demandons de la reporter pour une durée de…. mois (indiquer le nombre de mois).



Dès la reprise de notre activité, nous ferons le point avec vous sur la date de paiement de notre dette.



Nous remercions d’avance pour votre compréhension.



Bien cordialement



Nom



Prénom



Signature











CAS NUMÉRO 4

DEMANDE D’UN PRÊT GARANTI À SA BANQUE

(GARANTIE : BANQUE PUBLIQUE D’INVESTISSENT)



Mesure mise en œuvre par l’État



L’État a mis en place un dispositif de prêts qu’il garantit pour conforter la trésorerie des entreprises. Montant : 300 milliards d’euros.



Objectif : permettre à l’entreprise de bénéficier de la trésorerie (du cash) pendant cette période.



Caractéristiques des prêts pour l’entreprise



Montant maximum demandé : jusqu’à 25% du chiffre d’affaires hors taxes de l’année 2019. Ce qui correspond à trois mois de chiffre d’affaires.



Modalités de remboursement : un différé d’une année est accordé. Autrement dit le remboursement ne commencera que la deuxième année. Le remboursement du prêt se fait sur une période maximale de cinq ans.



Garantie : elle est accordée par l’État et couvre 90% du capital emprunté pour une entreprise de moins de 5 000 salariés.



Les étapes à suivre pour une demande de prêt garantie



Première étape



L’entreprise se rapproche de sa banque pour faire une demande de prêt. Ne pas oublier que le montant du prêt est plafonné à 25% du chiffre d’affaires hors-taxes de l’année 2019.



À faire : votre lettre de demande de prêt garanti à votre banque.



Deuxième étape



Après examen de la situation de l’entreprise (critère d’éligibilité), la banque donne un pré-accord pour le prêt.



Troisième étape



L’entreprise se connecte sur la plateforme attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir un identifiant unique qu’elle communique à sa banque.



L’entreprise doit fournir son SIREN, le montant du prêt ainsi que l’adresse de l’agence bancaire.



Remarque : pour faire cette démarche auprès de la Banque Publique d’Investissement (Bpifrance) il faut absolument avoir obtenu le pré-accord de votre banque pour le prêt.



Quatrième étape



Sur confirmation du numéro unique par Bpifrance, la banque accorde le prêt.



Remarque : En cas de difficulté ou de refus de l’identifiant, l’entreprise peut contacter Bpifrance à l’adresse suivante : supportentreprise-attestation-pge@bpifrance.fr.



À tous, particuliers et entreprises, je vous demande d’écrire à vos banques. Vous avez l’adresse mail de votre chargé de clientèle.





Pierrot Dupuy Lu 3249 fois Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur







Dans la même rubrique : < > Les parlementaires réunionnais pour un blocage des prix des produits de première nécessité Les FAZSOI mobilisées pour le transport des voyageurs vers leur centre de confinement