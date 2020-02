Société Philippe Narassiguin compte révolutionner l'enseignement de l'Economie grâce à l'e-learning Philippe Narassiguin est un professseur d'université en Economie réputé, même au niveau national.

Alors qu'il aurait tranquillement pu continuer à enseigner encore pendant quelques années, il a décidé d'emprunter la voie de la modernité.

Il a compris que l'avenir résidait dans l'e-learning, l'enseignement à distance.

Des cours très complets, enseignés pour une somme modique devant une caméra, avec tout un accompagnement personnalisé tenant quasiment du cours particulier.

Certains enseignants gagnent des fortunes dans l'e-learning aux Etats-Unis.

Philippe Narassiguin est persuadé que La Réunion peut servir de plate-forme pour tous les pays francophones et que des centaines d'emplois pourraient être créés.

Il a donc décidé d'être un précurseur et a transformé son appartement en véritable studio d'enregistrement...

Il s'est entouré de compétences locales, a créé sa société. Et le voila lancé...

Zinfos : Vous quittez l’Université de La Réunion alors que vous pouviez continuer à enseigner pendant plusieurs années. Quelles sont vos motivations ?



Philippe Narassiguin : Dans quelques mois, je quitte en effet l’Université. Je pouvais continuer à exercer mon métier, mais je préfère tourner la page car j’avais un projet que je mûrissais depuis longtemps. Créer un site de formation en ligne entièrement dédié à l’économie.



Quel est le but de ce site de formation en ligne ?



Je crois que l’avenir va se jouer sur les formations en ligne. Et que des contenus cohérents et ciblés doivent être proposés à ceux qui en ont le plus besoin. Pour mieux accompagner ceux qui se préparent à des concours par exemple. Ou qui ont besoin d’une culture spécifique qu’ils ne maîtrisent pas.



Quel est le public visé ?



L’ensemble des étudiants qui sont confrontés à une épreuve d’économie dans les concours. Celle-ci prend la forme d’une dissertation d’économie dans plus de 90% des concours.



Cela concerne les classes préparatoires économiques et commerciales débouchant sur les grandes écoles de commerce. Il y a également les candidats aux concours du Capes et de l’Agrégation des sciences économiques et sociales (SES).



L’offre de formation est également très appropriée pour des concours comme l’Inspection générale des finances publiques, les candidats aux Instituts d’Études Politiques (IEP), certains concours administratifs. Elle aidera également ceux qui ont des épreuves d’économie dans les examens qui sont proposés dans le cadre des banques.



Enfin, d'une façon plus générale, je crois que tous ceux qui ont besoin de plus de culture économique en bénéficieront.



Par exemple ?



Je pense notamment aux parlementaires, aux membres du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), aux chefs d’entreprise qui veulent s’ouvrir à la culture économique. Ces personnes ne sont pas confrontées à des examens ou à des concours, mais il y a un grand besoin de culture économique en France. Toutes ces personnes ont par exemple des rapports à lire et des décisions à prendre.



Maîtriser les fondamentaux de l’économie peut les aider à prendre de meilleures décisions et dans le cas du CESE à aller plus loin dans les rapports qu’ils ont à écrire et à remettre.



Quel est le contenu de l’offre de formation ?



Elle est très complète et figure sur le site : www.economiqs.com



Je traite intégralement deux sujets d’économie par mois. Je choisis moi-même le thème de ces sujets. L’objectif visé est de permettre aux candidats aux concours de pouvoir traiter avec aisance des dissertations d’économie en moins d’un an. Au bout de 18 mois ils seront au top !



Il y aura également en outre, chaque mois, deux fiches techniques de soutien, une vidéo de perfectionnement et un podcast. Les thèmes seront très diversifiés. C’est logique, car ils aideront les candidats, à parer à n’importe quel type de sujet.



En terme de volume, cela représente quoi exactement ?



R : Sur une période de deux ans, il y aura 48 articles intégralement traités pour la dissertation d’économie, 48 fiches de soutien, 24 podcasts et 24 vidéos de perfectionnement.



C’est beaucoup, mais j’ai fait en sorte que tout cela puisse être assimilé sans efforts importants. Avec un travail régulier l’objectif visé sera atteint : la réussite du plus grand nombre à des concours.



Enfin le bonus que j’offre à tous, est de répondre à des questions qui me seront posées.



Quel est le prix de votre offre de formation ?



Il est de 19,90 € par mois. J’ai voulu un prix raisonnable pour permettre à un maximum de personnes de bénéficier de cette formation.



Par ailleurs, le blog sera naturellement gratuit et mettra à la disposition de tous des articles simples visant à mieux appréhender les mécanismes de l’économie ainsi que des définitions clés.

Pierrot Dupuy Lu 63 fois Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur







Dans la même rubrique : < > Lille-Marseille: Blessé à la cuisse, Dimitri Payet forfait Route du Littoral: Prévision de réouverture sur les quatre voies vers midi