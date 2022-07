Communiqué Philippe Naillet pour une contribution audiovisuelle universelle et progressive

Le député Philippe Naillet défend la proposition de création de la contribution audiovisuelle universelle et progressive pour protéger les sociétés de l'audiovisuel public afin qu'elles gardent leur indépendance. Par N.P - Publié le Mardi 19 Juillet 2022 à 14:48

Le Gouvernement veut profiter des revendications légitimes des Français concernant leur pouvoir d’achat pour supprimer la redevance qui finance France Télévision (Réunion la 1ère, France 2, Arte, France Info, etc) et Radio France (Réunion la 1ère, RFI, etc). Ce projet mettrait gravement en danger l’information publique, objective, critique et indépendante du pouvoir politique qui est pourtant un droit fondamental dans un pays démocratique, ou entend se donner les moyens de le rester.



Parce que nous souhaitons sauvegarder les moyens et l’indépendance de l’information publique, nous, parlementaires socialistes, proposons de remplacer la redevance actuelle par une « contribution audiovisuelle universelle et progressive ».



Cette contribution serait adaptée aux revenus des familles. Concrètement, alors que la redevance actuelle est de 138 euros dans l’Hexagone et de 88 euros dans les territoires ultramarins, pour les 12 millions de foyers les plus modestes, la contribution serait ainsi de 0 à 30 euros seulement.



Moralité : même quand il s’agit de « lutter » pour le pouvoir d’achat, ce Gouvernement en profite pour nuire gravement à l’intérêt général quand il existe des alternatives plus justes socialement et préservant les droits fondamentaux.



Philippe NAILLET

Député de La Réunion