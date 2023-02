A la Une ... Philippe Naillet, le député ultramarin d'opposition qui fait adopter le plus d'amendements

Au-delà des démonstrations oratoires qui peuvent se tenir dans l'hémicycle - ou en dehors- le travail en en séance et en commission est l'élément révélateur de l'assiduité d'un parlementaire. Preuve en est avec le classement effectué par le site de vulgarisation parlementaire datan.fr, qui place le député de la 1re circonscription, Philippe Naillet, à la première place des députés d'opposition de La Réunion, et même des Outre-mer, à avoir réussi à rédiger et à faire adopter le plus d'amendements depuis le début de la législature. Par SI - Publié le Jeudi 16 Février 2023 à 16:07

Ainsi, à la question "Quels députés de l'opposition font adopter le plus d'amendements", le député de la 1re circonscription (Socialistes et apparentés Nupes) arrive en effet à la 9e place des parlementaires de l'opposition ayant réussi à faire voter le plus d'amendements. Une belle performance quand on sait qu'il est "difficile pour les députés de l'opposition d'impacter les lois", relève datan.fr.



Philippe Naillet a réussi à rédiger et faire voter 20 amendements entre juillet 2022 et février 2023, dont une bonne moitié concernent les Outre-mer. Soit quasiment le double des autres députés réunionnais : Jean-Hugues Ratenon (LFI-Nupes) arrive en seconde position avec 11 amendements adoptés, suivi de Perceval Gaillard (8, LFI-Nupes) et Nathalie Bassire (8, Liot). Les trois députés GDR-Nupes réunionnais (Karine Lebon, Frédéric Maillot, Emeline K/Bidi) ferment la marche avec respectivement 7, 6 et 4 amendements rédiges et adoptés.



À noter également la performance de la députée mahoraise, Estelle Youssouffa, également présente dans ce top 10 avec 19 amendements rédigés et votés depuis juillet dernier.

La suite du classement des députés de l'opposition qui arrivent à faire adopter le + d'amendements à l'#AssembleeNationale 👇



7⃣ @VeroLouwagie (LR) : 22 amendements

8⃣ @naegelenchris (LIOT) : 21

9⃣ @PNaillet (SOC) : 20

🔟 @DeputeeEstelle (LIOT) : 19#DirectAN

— datan (@datanFR) February 15, 2023