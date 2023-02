A la Une . Philippe Naillet juge les propos de Gérald Darmanin sur les Outre-mer "inquiétants et méprisants"

Le député de la 1ère circonscription de La Réunion s'exprime à son tour au sujet des déclarations de Gérald Darmanin. Les propos du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer ont amené dans un premier temps 17 députés des DOM-COM à s'exprimer puis, dans un second temps, l'Association des maires de France. Découvrez le communiqué de Philippe Naillet : Par LG - Publié le Dimanche 5 Février 2023 à 11:25

"Dans un contexte social et économique qui se tend au niveau national et plus encore en Outre-mer, les propos honteux du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer sont inquiétants et méprisants.



Méprisants car le ministre occulte (volontairement ?) une partie de l ́Histoire et sans doute la plus importante pour nos territoires : la résistance des esclaves face au pouvoir colonial et à l'inaction nationale, le combat pour la liberté et l'ambition d'un choix de sa destinée.



Inquiétants car ils sont mélangés aux revendications légitimes de nos territoires en matière d'égalité réelle : avoir des stratégies différenciées et adaptées pour continuer notre développement.



L'heure doit être à l'apaisement et non à la provocation. Ces déclarations que je condamne méritent de faire l'objet de corrections afin de ne pas abîmer un peu plus le lien entre ce Gouvernement et nos Outre-mer."

