Communiqué Philippe Naillet apporte son soutien à la mobilisation syndicale

"J’entends et partage le mécontentement des Réunionnaises et des Réunionnais", affirme le député Philippe Naillet. Par N.P - Publié le Jeudi 29 Septembre 2022 à 12:59

Le communiqué :



Aujourd’hui, c’est jour de contestation syndicale. Les salariés et la population en général s'inquiètent de la hausse généralisée des prix dont l’énergie. Face à une inflation galopante, le pouvoir d'achat risque de fortement diminuer. Dans ce marasme social et économique, les réformes des retraites et de l’assurance-chômage voulues par le Gouvernement sont une provocation qui fait craindre un net recul des droits sociaux.



J’entends et partage le mécontentement des Réunionnaises et des Réunionnais. D’ailleurs, nous avions porté de fortes propositions lors du dernier projet de loi sur le pouvoir d’achat. Or, le texte final adopté n'était pas à la hauteur des difficultés que rencontrent nos familles, raison pour laquelle nous ne pouvions nous en satisfaire.



Concernant les retraites, je rappelle notre attachement pour la prise en considération de celles et ceux qui ont commencé à travailler jeunes et de la pénibilité, avant de penser à repousser l’âge de la retraite.



L’assurance-chômage quant à elle a déjà été réformée et l’indemnisation déjà été bien entamée. On reproche aux Français de ne pas être assez actifs dans leur recherche d’emploi et on pense ainsi les inciter à retrouver plus rapidement un emploi. Mais ne faut-il pas réfléchir à un vrai accompagnement dans l’emploi et prendre en considération les spécificités du marché de l’emploi de chaque région ?



Je soutiens donc cette journée de revendications. Malheureusement, je n’ai pu me joindre à la manifestation réunionnaise étant à Paris pour un entretien avec le ministre délégué aux Outre-mer puis une rencontre avec le cabinet du Ministre de la Santé où je ferai partie d'une délégation pour discuter entre autres du financement du Plan Régional de Santé.



Philippe Naillet