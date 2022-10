Communiqué Philippe Naillet alerte le préfet sur le "désastre social" lié à la consommation d'alcool à La Réunion

Décès prématuré, accidents de la route, violences intrafamiliales, alcoolisation fœtale... Le député Philippe Naillet alerte le préfet des problématiques liées à la consommation d'alcool à La Réunion et lui demande de passer à l'étape supérieure. Par NP - Publié le Lundi 31 Octobre 2022 à 08:39

Le courrier du député à Jérôme Philippini :

Monsieur le Préfet,



L'alcool est un grave fléau. Son usage nocif est responsable de trois millions de décès dans le monde chaque année selon l’Organisation Mondiale de la Santé. Cela représente 5,3 % de l’ensemble des décès.



En France, nous déplorons environ quarante-neuf mille morts par an, pour un coût social estimé à 120 milliards d’euro pour l’alcool et le tabac selon une étude partagée par l’Académie nationale de médecine.



La Réunion est particulièrement affectée par les problèmes liés à l’alcool. Depuis 1948, des rapports pointent les dangers de l’alcoolisme sur notre territoire, entre taux de mortalité élevé chez les hommes, violences intrafamiliales, etc. Cependant, malgré les campagnes de prévention, malgré les textes législatifs, je constate que les chiffres restent aujourd’hui alarmants.



En effet, quatre cent cinquante personnes perdent la vie chaque année à cause de l’alcool. L’alcool est ainsi responsable localement de plus de 8% des décès.



La Réunion est ainsi la deuxième région française pour les taux de mortalité liés à l’alcool selon l’Observatoire des Drogues pour l’Information sur les Comportements en Région. Un décès sur trois est lié à l’alcool au niveau national pour les accidents de la route. À La Réunion, l’alcool est présent dans 50% des accidents mortels. 10% des verbalisations routières sont liées à l’alcool. En terme de délits, nous sommes malheureusement la 1ère région de France. En 2020, 5162 passages aux urgences réunionnaises étaient en lien direct avec l’alcool dont 78% pour intoxication éthylique aiguë.



L’abus d’alcool entraîne aussi violences intrafamiliales, violences contre les femmes. Chaque jour à La Réunion, 7 femmes portent plainte pour cette raison faisant de notre département le 3e en France le plus touché par ces actes.



Enfin, l’alcool est aussi néfaste pour nos enfants. Entre 2006 et 2013, selon un rapport édité par Santé Publique France, 3 207 enfants ont, lors de leur séjour hospitalier, eu un diagnostic pour troubles causés par l’alcoolisation fœtale (TCAF) durant la période néonatale, soit 0,48 cas pour 1 000 naissances. La Réunion est malheureusement la région de France la plus touchée avec un taux 2,5 fois supérieur à la moyenne nationale, soit 1,22%. En août 2022, l’association SafFrance estime à plus de 270 bébés naissant chaque année sur l’île avec des TCAF et qui concerneraient au total, selon le Safthon, 17 000 Réunionnais.es.



Aujourd’hui, nous devons passer à l’étape supérieure, et cela ne pourra se réaliser qu’avec votre soutien. Les associations, professionnels de santé et élus sont déjà mobilisés. Nous avons d’ailleurs effectué une marche blanche en mémoire des victimes liées à l’alcool le samedi 8 octobre réunissant notamment parlementaires et élus locaux.



Néanmoins, industriels et grande distribution ne semblent pas aussi concernés que nous le souhaiterions par cette politique publique de protection de la santé. Nous ne comptons plus les publicités qui s’affichent à la vue de tous et pire, de nos enfants. Je déplore ainsi que la grande distribution locale continue de proposer des tarifs promotionnels sur les alcools.



Une nouvelle campagne de prévention et d’information doit être lancée. Je vous propose par exemple l’actualisation de la charte de bonne conduite autour de l’alcool pour responsabiliser industriels et grande distribution.. Si nous n’avons pas pu proposer l’expérimentation de l’interdiction de la publicité pour l’alcool lors de ce PLFSS 2023, je crois que la protection de la santé de nos familles, de notre jeunesse, n’a pas besoin de cadre légal pour s’exprimer.



Enfin, la lutte contre l’abus d’alcool s’effectue aussi par une maîtrise de la publicité. J’attire votre attention sur la nécessaire et stricte application de l’arrêté préfectoral 417/CAB/BPA du 5 juillet 2017 issu de l’article 53 de la loi égalité réelle du 28 février 2017 qui interdit la publicité pour l’alcool dans un rayon de 200 mètres autour des établissements d’enseignement.



Monsieur le Préfet, nous ne pouvons plus rester impassibles face au désastre social de l’alcool à La Réunion. L’attachement à notre territoire et à notre population devrait responsabiliser chacun d’entre nous. Vous pouvez compter sur mon soutien pour mener ensemble cette politique publique globale pour préserver la santé des Réunionnaises et des Réunionnais.



Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de ma considération.



Philippe NAILLET