Philippe Naillet : Renforcer notre pouvoir de différenciation et d'adaptation des lois à La Réunion"

Reçu comme ses homologues réunionnais par le président de la République pour aborder la question de l'avenir institutionnel des Outre-Mer, le député de la 1ère circonscription, Philippe Naillet, appelle à un renforcement du pouvoir de différenciation et d'adaptation des lois à La Réunion. Le parlementaire dionysien demande par ailleurs un bilan de la loi Egalité Réelle Outre-Mer (EROM) mais aussi la mise en place d'un agenda et feuille de route partagée "pour des résultats rapides". Par NP - Publié le Jeudi 8 Septembre 2022 à 12:48

J’ai participé ce mercredi soir à la rencontre organisée entre la présidence de la République française, les parlementaires ultramarins et les représentants des grandes collectivités locales. Lors de mon intervention, j’ai pu rappeler les urgences pour La Réunion : la lutte contre la vie chère et la nécessité d’un projet de développement durable adapté à La Réunion.



Toute initiative en faveur de l’échange et de la participation des élus est à saluer. En effet, je défends une méthode basée sur la coconstruction des politiques publiques avec et pour les Réunionnais.



Pour accomplir un vrai projet qui prenne en compte les réalités de notre territoire, il faut renforcer notre pouvoir de différenciation et d’adaptation des lois à La Réunion. Nous avons, de part notre isolement, des défis spécifiques de sécurité alimentaire et énergétique à relever.



Des outils existent déjà, comme la loi Égalité Réelle Outre-Mer (EROM) qui est une loi fondatrice pour réduire fortement et rapidement les écarts de développement et de niveaux de vie.



Je demande donc un bilan de la loi EROM, un agenda et une feuille de route partagée pour des résultats rapides et concrets en faveur du pouvoir d’achat et une amélioration de nos indicateurs sociaux et économiques d’ici 2030.



Philippe NAILLET

Député de la 1ère circonscription de La Réunion