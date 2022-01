Philippe Naillet : "Nous devons faire de l’école un lieu sécurisé"

Le communiqué :



Dans un contexte de crise sanitaire où le variant Omicron et la dengue touchent de plus en plus de familles réunionnaises, cette rentrée des classes est un vrai défi que nous devons réussir pour l’éducation de nos enfants.



Nous devons faire de l’école un lieu sécurisé pour que les enfants, comme les enseignants, puissent travailler dans la sérénité. À ce titre, j'ai pu déjà m'entretenir avec les services de la ville de Saint-Denis où un protocole renforcé sera maintenu pour protéger la santé des élèves et des personnels.



Concernant les enseignants et autres agents de l'éducation, le gouvernement s'est enfin engagé à mettre à leur disposition 5 milliards de masques FFP2. Si cette protection est plus sûre pour se protéger du Covid, il faut s’assurer du renouvellement des stocks de masques FFP2 en temps réel.



Il est important que les masques FFP2 soient livrés jusqu’à la fin de la pandémie.



D’autre part, une école où on étudie bien, c’est une école où l’on met les moyens humains. L'embauche de personnel supplémentaire devrait privilégier celles et ceux présents sur les listes complémentaires comme nous l'avions déjà proposé lors de la rentrée de septembre 2021.



Il faut arrêter les suppressions de postes et les baisses d’effectifs dans l’Éducation nationale, on ne fait pas d’économies sur l’éducation de nos enfants. L’école inclusive a aussi besoin d’AED, d’AESH, d’infirmières et de médecins scolaires.



Enfin, il parait nécessaire d’engager une réflexion sur les dates des spécialités du baccalauréat qui coïncident dans le calendrier avec les vacances scolaires.



Philippe Naillet