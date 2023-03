Philippe Naillet : "Je demande aux Réunionnaises et Réunionnais de rester mobilisés"

Communiqué Philippe Naillet : "Je demande aux Réunionnaises et Réunionnais de rester mobilisés"

Le député Philippe Naillet appelle les Réunionnais à rejoindre les manifestations de l’intersyndicale contre la réforme des retraites. Par NP - Publié le Mardi 21 Mars 2023 à 08:01

Communiqué du député Philippe Naillet :



Le Président et le Gouvernement plus isolés que jamais : la mobilisation doit continuer.



La motion de censure transpartisane a été rejetée de 9 voix seulement. Plus que jamais le Président et son Gouvernement sont isolés. Ils doivent entendre le peuple et retirer immédiatement ce texte de loi. Les Françaises et les Françaises ne veulent pas de cette réforme des retraites injuste.



Cependant il importe de sortir de cette crise sociale et politique rapidement. Cela peut passer par le retrait de ce projet de loi, par une consultation des Français à travers le référendum d’initiative partagé ou encore par la dissolution de l’Assemblée nationale.



Je demande aux Réunionnais et Réunionnais de rester mobilisés pour que cette réforme des retraites ne soit pas promulguée. Je les appelle à rejoindre massivement et dans le calme les cortèges de l’intersyndicale ce jeudi 23 mars 2023.