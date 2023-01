Philippe Naillet : "Cette réforme ne réglera pas la faiblesse des pensions à La Réunion"

Le communiqué :



Contre l’avis des syndicats, des partis de gauche et surtout d’une large majorité des Français, le Gouvernement s’obstine à reporter l’âge du départ à la retraite à 64 ans.



NON à une réforme brutale qui va pénaliser en priorité celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt. Elle touchera surtout les Français qui pourraient justifier de toutes les annuités nécessaires à 62 ou 63 ans, mais qui devront continuer de travailler 1 voire 2 années supplémentaires. Les critères de pénibilité retirés par la majorité en 2017 ne sont pas réintégrés.



Cette réforme plongera dans la précarité encore plus de séniors. Entre 60 et 64 ans, seulement 56% des Français travaillent faute d’emplois proposés.



Notre système de retraite par répartition n’est pas menacé, aucune urgence n’impose le report de l’âge de la retraite à 64 ans.



Cette réforme ne réglera pas la faiblesse des pensions à La Réunion où un retraité sur 2 perçoit moins de 850 euros bruts mensuels.



Je serai aux côtés des forces syndicales et des partis de gauche pour mener la bataille contre la réforme.



Philippe NAILLET,

Député de la 1ère circonscription de La Réunion