Municipales 2020 Philippe Le Constant valide sa candidature à St-Benoît et dévoile ses colistiers



"À mes côtés, pour réaliser notre projet construit à partir de 5 axes majeurs, dans lequel l’humain est toujours au centre de nos préoccupations, des candidats d’horizons divers se regroupent pour former une liste de Gauche et citoyenne au service des Bénédictines et Bénédictins".

Liste des candidats au conseil municipal:

1. LE CONSTANT Philippe

2. RAMSAMY Nadia Marie-Louise

3. REMANAHO Alexis

4. DHORT Jeannine

5. PARLIER Eric

6. DE FONDAUMIÈRE Dominique

7. SOMNICA Julien

8. CHETTY Sandra

9. MOYAC Charles

10. JEAN-BAPTISTEAnne-Claude

11. VÉRY Martial

12. NAZE Françoise

13 GRONDIN Jean François

14. REMBERT Anita

15. HUET Serge

16. FANOVANA Marie Gladys

17. ADAME Harry

18. PARIS Éliane

19. SAINGAINY Jean Michel

20. FONTAINE Catherine

21. FERRÈRE Laurent

22. ALAVIN Alexandra

23. CATHERINE Alexandre Jean Hugues

24. ATHOUMANI Anrifati

25. MOGALIA Ismaël

26. PIARALY Sazeda

27. LASNIER Alain

28. MAILLOT Roselyne

29. MARTIN Jacques

30. ROSEMOND Johanna

31. TUGAR Jean Max

32. MAILLOT Marie-Emmanuelle

33. NIOBÉ Alexis

34. ELISABETH Marie Mylène

35. VELLIN Jacques

36. BRASIER Mirella

37. HOAREAU Jean Inel

38. ROBERT Marie Honorine

39. POUNOUSSAMY Emmanuel

40. BENARD Joëlle



Liste des candidats au conseil communautaire:

1. LE CONSTANT Philippe

2. RAMSAMY Nadia Marie-Louise

3. REMANAHO Alexis

4. DHORT Jeannine

5. PARLIER Eric

6. DE FONDAUMIÈRE Dominique

7. SOMNICA Julien

8. CHETTY Sandra

9. MOYAC Charles

10. NAZE Françoise

11. ADAME Harry

12. PARIS Éliane

13. SAINGAINY Jean Michel

14. FONTAINE Catherine

15. FERRÈRE Laurent

16. ALAVIN Alexandra

17. CATHERINE Alexandre Jean Hugues Candidat de l'union de la gauche (PS-LFI-PLR-EELV-PCR) à Saint-Benoît, Philippe Le Constant, qui portera la liste "La force de l'expérience pour construire l'avenir de Saint-Benoît", a déposé ce mardi 25 février en compagnie de ses colistiers et colistières sa candidature à la sous-préfecture de Saint-Benoît.1. LE CONSTANT Philippe2. RAMSAMY Nadia Marie-Louise3. REMANAHO Alexis4. DHORT Jeannine5. PARLIER Eric6. DE FONDAUMIÈRE Dominique7. SOMNICA Julien8. CHETTY Sandra9. MOYAC Charles10. JEAN-BAPTISTEAnne-Claude11. VÉRY Martial12. NAZE Françoise13 GRONDIN Jean François14. REMBERT Anita15. HUET Serge16. FANOVANA Marie Gladys17. ADAME Harry18. PARIS Éliane19. SAINGAINY Jean Michel20. FONTAINE Catherine21. FERRÈRE Laurent22. ALAVIN Alexandra23. CATHERINE Alexandre Jean Hugues24. ATHOUMANI Anrifati25. MOGALIA Ismaël26. PIARALY Sazeda27. LASNIER Alain28. MAILLOT Roselyne29. MARTIN Jacques30. ROSEMOND Johanna31. TUGAR Jean Max32. MAILLOT Marie-Emmanuelle33. NIOBÉ Alexis34. ELISABETH Marie Mylène35. VELLIN Jacques36. BRASIER Mirella37. HOAREAU Jean Inel38. ROBERT Marie Honorine39. POUNOUSSAMY Emmanuel40. BENARD Joëlle1. LE CONSTANT Philippe2. RAMSAMY Nadia Marie-Louise3. REMANAHO Alexis4. DHORT Jeannine5. PARLIER Eric6. DE FONDAUMIÈRE Dominique7. SOMNICA Julien8. CHETTY Sandra9. MOYAC Charles10. NAZE Françoise11. ADAME Harry12. PARIS Éliane13. SAINGAINY Jean Michel14. FONTAINE Catherine15. FERRÈRE Laurent16. ALAVIN Alexandra17. CATHERINE Alexandre Jean Hugues Nicolas Payet Lu 175 fois







Dans la même rubrique : < > Dépôt de la liste de Jean-Gaël Anda à la sous-préfecture de St-Pierre CilaOSEntreprendre: Olivier Picard a déposé sa liste