Philippe Laïnin Rangama : "Le nom change, les mauvaises habitudes restent !"

"ORTF, FR3, RFO, Réunion 1ère...



Le nom change, les mauvaises habitudes restent !



Chacun se souvient de ce fameux débat bidon que voulait organiser Réunion 1ère, dimanche 1er mars. Un vrai-faux « débat » pour lequel la chaine publique avait soigneusement choisi ses invités, en excluant Philippe Laïnin Rangama, tête de liste du PEUP, sous prétexte qu’il n’avait pas de « représentativité ».



Nous avons démontré par notre présence devant les grilles de la chaîne publique que nous avons une réelle assise populaire, que nous existons depuis 2007. Dimanche, nous avons démontré que nous sommes le « poil à gratter » de la démocratie comme nous l’avons fait au conseil municipal de Saint-Louis depuis 2014.



Par notre manifestation, nous avons pris à témoin l’opinion publique réunionnaise qui a découvert le parti-pris de la chaîne publique. Face à la mobilisation et à la détermination de nos militants, les autres candidats ont préféré déclarer forfait. Du coup, Réunion 1ère s’est retrouvé « kom martin kikouzi » et a du annuler le vrai-faux « débat ».



Mais la chaine publique est décidément indécrottable ! Hier soir (mercredi) elle présentait son fameux « sondage » bidon sut Saint-Louis dans son journal télévisé.



Là encore, pas un mot sur le candidat du PEUP, le seul à avoir réagi par voie de presse, alors que trois autres candidats ont été longuement interrogés et ont donc bénéficié d’un certain temps d’antenne pour s’exprimer...



Mais ne perdons pas de vue l’essentiel : seule la vérité des urnes compte et nous donnons rendez-vous à ces professionnels de la désinformation au soir du 15 mars !"



Philippe Laïnin Rangama