A la Une . Philippe Ghanty victime d'une vengeance amoureuse ? L’affaire autour de l’ancien candidat du Front National vit un sacré rebondissement ces dernières semaines, avec la mise en examen de celle qui avait dénoncé sa relation avec une de ses anciennes élèves. Si Philippe Ghanty a toujours clamé son innocence, il évoquait déjà un"coup monté" de toutes pièces par celle qui l’a introduit en politique. Face au juge d’instruction, la dénonciatrice, Christiane G, a notamment reconnu avoir des sentiments pour lui.

"Mes sentiments sont là, je t’aime" ; " Je n’aime que toi, j’ai vécu à travers toi, je respirais pour toi, je t’aime", voici le genre de SMS que Christiane G. envoyait à Philippe Ghanty en août 2017 . Mais à la même période, l’ex-professeur d’anglais reçoit également des menaces de la part de celle qui l’a introduit au Front National : s’il ne lui verse pas d’importantes sommes d’argent, elle dénoncera la relation qu’il entretenait avec une ancienne élève alors âgée de 14 ans.



Elle serait allée jusqu’à intimider les membres de la famille de Philippe Ghanty, en continuant d’effectuer des virements bancaires sur le compte de l’homme politique depuis sa société, pour réclamer par la suite cet argent sous la menace.





Ces sentiments, Christiane G. , gérante d’un salon d’esthétique, les a reconnus lors d’une confrontation devant le juge d’instruction la semaine dernière, conséquence de sa mise en examen pour dénonciation calomnieuse et tentative d’extorsion de fonds le 3 septembre dernier. Philippe Ghanty avait porté plainte contre cette femme mais également contre les parents de son ancienne élève qu’il soupçonne d’êtres complices.

Christiane G. n’en serait pas à ses premières plaintes calomnieuses



Un an après son signalement aux services de protection de l’enfance, et alors qu’elle continue à lui réclamer de l’argent, Christiane G. dépose une nouvelle plainte contre Philippe Ghanty le 17 avril 2018 pour "subornation de témoins" ,indiquant que lors d’une conversation téléphonique, il l’aurait menacée si elle ne retirait pas son signalement. Malheureusement pour elle, cette conversation a été enregistrée par l’ancien candidat du FN,



C’est pourquoi elle retire sa plainte quelques semaines plus tard, lorsqu’elle elle est à son tour convoquée au commissariat, en expliquant avoir mal interprété les propos de ce dernier.



Cette dénonciation est la dernière d’une série de plaintes déposées puis retirées par Christiane : en mars 2017, alors qu’elle déclarait sa flamme à l’ex-professeur d’anglais via sms, elle dépose une plainte pour violences puis pour viol contre son mari. Elle évoque d’ailleurs ces faits avec Philippe Ghanty qui tente de lui venir en aide.



Mais ces deux plaintes seront rapidement classées sans suite. Sa propre fille, témoin des scènes dénoncées par sa mère, a démenti les faits en confiant aux policiers que Christiane avait besoin d’un psychologue.



Les parents de la lycéenne bientôt convoqués ?



Au vu des nouveaux éléments révélés par ses différentes plaintes, Philippe Ghanty espère que son procès en appel, prévu le 14 novembre prochain, permettra de faire la lumière sur la vérité. D’autant qu’un certificat médical atteste désormais que son ancienne élève était bien vierge jusqu'à ses 15 ans.



