Communiqué Philippe Da Costa, président de la Croix-Rouge française, en visite dans l’Océan Indien du 15 au 19 février 2022

Philippe Da Costa, Président de la Croix-Rouge française, a le plaisir de se rendre dans l’Océan Indien du 14 au 19 février prochains. Pour son premier déplacement dans les Outre-mer depuis son élection à la tête de l’association, il y rencontrera les volontaires de la Croix-Rouge française à La Réunion et à Mayotte ainsi que les partenaires institutionnels de l’association sur ces territoires. Par N.P - Publié le Lundi 14 Février 2022 à 15:39

Le communiqué :



Ce déplacement débutera à La Réunion, du 15 au 17 février, et se poursuivra à Mayotte, du 17 au 20 février.



Au delà de la crise sanitaire, les volontaires de l’association sont engagés au quotidien sur plusieurs dispositifs, pour pallier les difficultés sociales rencontrées par les personnes accompagnées ainsi que pour lutter contre les exclusions, réagir aux urgences (crise Covid, cyclones, épidémies…), proposer des solutions en termes de prévention de la santé, de lutte contre l’isolement des personnes âgées et de promotion de l’engagement de la jeunesse.



Forte de ses actions lors de la crise sanitaire et à travers les différents dispositifs déployés quotidiennement sur ces deux territoires, la Croix-Rouge française est un acteur associatif incontournable de l’Océan Indien. La venue du Président de la Croix-Rouge française sera l’occasion de saluer la grande implication des salariés et bénévoles de l’association et leur engagement quotidien dans l’accompagnement des populations vulnérables.



Cette visite sera également l’occasion de saluer l’engagement des volontaires fortement mobilisés pendant le cyclone Batsirai qui a fortement touché l'île de La Réunion.





