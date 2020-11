Philadelphie: Arrestation de deux hommes armés qui s'apprêtaient à attaquer un centre de dépouillement

Les policiers de Philadelphie ont arrêté jeudi soir deux individus suspects armés de fusils d'assaut AR-15 se déplaçant à bord d'un 4x4 Hummer, après avoir reçu des informations selon lesquelles ils s'apprêtaient à attaquer un centre de dépouillement des bulletins de vote de la ville.



Le véhicule, immatriculé dans l'Etat de Virginie, s'est rendu jusqu'à Philadelphie, la plus grande ville de l'Etat où se joue actuellement sans doute le sort de l'élection présidentielle, précisément jusqu'au Centre des conventions où sont actuellement comptés les bulletins de vote.



Le 4x4 était porteur d'autocollants affichant des messages du groupe complotiste QAnon, un mouvement d'extrême droite, soutien de Donald Trump.

.

Le président sortant est dans l'obligation de remporter tous les états où les décomptes ne sont pas terminés, dont la Pennsylvanie, s'il veut conserver la Maison Blanche. Il a appelé mercredi et jeudi à l'arrêt du décompte des bulletins dans cet Etat.



QAnon est une mouvance venue des États-Unis regroupant les promoteurs de théories du complot. L'une d'elles est qu'une guerre secrète serait en cours entre Donald Trump et des membres du gouvernement, des milieux financiers et des médias, qui commettraient des crimes pédophiles et sataniques.