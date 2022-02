A la Une . Phase de sauvegarde levée : Le préfet rappelle les consignes de sécurité

Par NP - Publié le Dimanche 6 Février 2022 à 19:53

Levée de la phase de sauvegarde cyclonique : Rappel des consignes de vigilance



Le cyclone tropical intense Batsirai se situe actuellement au Sud de Madagascar. La Réunion est sortie de l'influence du système. Toutes les vigilances météorologiques ont été levées, à l'exception du maintien en vigilance Crue Jaune sur les rivières Saint-Denis et des Marsouins.



La phase de sauvegarde cyclonique est levée ce dimanche 6 février 2022 à compter de 18h00.



Toutefois en raison des dégâts causés, notamment sur les sentiers et sur les réseaux d'eau, les consignes de sécurité suivantes doivent être strictement respectées :



Qualité de l’eau et baignade



A 16h00, 17 858 restent impactées par des coupures d'eau, notamment à Saint-Joseph, Petite-Île, Saint-Paul et Saint-Pierre.

Pour les foyers qui ont subi des coupures d'eau ou qui constatent une dégradation de la qualité de l'eau, il est conseillé de consommer de l'eau embouteillée. A défaut, il convient de faire bouillir l'eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins trois minutes. L'eau du robinet peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc, lavage, etc.).



Ces mesures doivent être respectées jusqu'à communication officielle du rétablissement de la qualité de l'eau par les distributeurs. Il convient donc de rester vigilant aux messages et informations diffusés.



Depuis la levée de l'alerte rouge le vendredi 4 février, l'Agence Régionale de Santé de la Réunion met en œuvre un contrôle renforcé sur la qualité de l'eau distribuée.



La baignade peut être dangereuse dans les cours d'eau et les rivières. Elle reste déconseillée.



Consignes de sécurité pour l’usage des sentiers



La réouverture progressive des sentiers se fera après la reconnaissance et la mise en sécurité par les services de l'Office National des Forêts. Les diagnostics de sentiers sont en cours et se poursuivront dès demain matin. Les ouvriers de l'Office National des Forêts interviendront notamment dès demain sur le sentier La Nouvelle-Col des bœufs pour rétablir l'accès au cirque de Mafate.



Les routes forestières sont fermées.



Les conditions d'accès aux sentiers sont publiées sur le site internet de l'ONF :

http://www.onf.fr/lareunion/sommaire/loisirs_en_foret/randonner/organiser/20071128-162349-190807/@@index.html



Vigilance à proximité des cours d’eau



La vigilance Crue Jaune est maintenue sur la rivière des Saint-Denis et la rivière des Marsouins.



Pendant la durée de la vigilance :

- tenez-vous au courant de l'évolution de la situation sur : https://www.vigicrues-reunion.re/

- ne tentez jamais de franchir, à pied ou en voiture, les ravines et les rivières en crue ou qui peuvent l’être soudainement, ainsi que les radiers submergés. - ne tentez jamais de franchir, à pied ou en voiture, les ravines et les rivières en crue ou qui peuvent l’être soudainement, ainsi que les radiers submergés.