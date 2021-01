A la Une . Pfizer va réduire temporairement les livraisons de son vaccin en Europe

L'annonce tombe au plus mal au moment où les pays membres de l'UE souhaitaient accélérer leur campagne de vaccination. Le laboratoire Pfizer a indiqué ce vendredi qu'il allait réduire les livraisons de son vaccin contre la covid-19 développé en collaboration avec le groupe allemand BioNTech en raison de la rénovation de son usine de fabrication en Belgique. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 16 Janvier 2021 à 08:53

Selon le ministre allemand de la Santé qui s'est exprimé dans la soirée, les livraisons du vaccin vont connaître des retards "pour les trois à quatre prochaines semaines" en raison de ces travaux. En effet, Pfizer explique ces retards par la nécessité de modifier ses procédés et ses installations afin de pouvoir livrer plus de doses de vaccins qu'initialement prévu. De ce fait, le géant américain a annoncé une baisse dans les livraisons de janvier mais une augmentation "dès la fin du mois de février" par rapport aux 520 000 hebdomadaires actuels et vise pour l'ensemble de l'année 2021, la livraison de plus de 2 milliards de doses, contre 1,3 milliard auparavant.



En dépit de ce ralentissement de production, les doses attendues par l'Union européenne au premier trimestre 2021 seront bien livrées comme prévues a indiqué vendredi la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.



Cette décision du laboratoire a pris de court les pays de l'UE, qui devront de fait réajuster leur campagne de vaccination. "Ce type d'aléas dans la production et la livraison de vaccins était anticipé et il faudra savoir nous adapter en permanence au fur et à mesure de l'arrivée potentielle de nouveaux vaccins et du rythme réel des livraisons", a indiqué dans la soirée l'Élysée dans la soirée, qui ajoute que le déploiement global de la campagne vaccination "n'est pas remis en cause par cette inflexion dans les livraisons".