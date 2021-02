Peut-on traverser une commune sous couvre-feu ? La Préfecture répond

Une restriction des déplacements est mise en place de 22 heures à 5 heures du matin à partir de ce vendredi sur les communes de Saint-Louis, Saint-Leu, La Possession et Le Port . Ces couvre-feux ont été décidés par le Préfet de La Réunion suite à l' aggravation de la situation sanitaire sur ces territoires En effet, les 4 communes ont dépassé en début de semaine le seuil du couvre-feu fixé à 100 cas pour 100.000 habitants. Les restrictions de déplacements entrent en vigueur aujourd'hui et pour une durée minimum de deux semaines (donc jusqu'au vendredi 28 février).Les habitants des autres communes ont rapidement posé cette même question. La Préfecture de La Réunion a donc mis à jour sa Foire à Questions pour y apporter une réponse :"Oui, dès lors qu’il s’agit d’un trajet transitoire unique entre deux communes. Un automobiliste pourra emprunter la N1 entre 22h et 5h et traverser les communes concernées par le couvre-feu. Par exemple je peux rejoindre ma résidence principale à Saint Paul en quittant Saint Denis."