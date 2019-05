Courrier des lecteurs Peuples d’Outremer : Bravo !

Déjà aux présidentielles c’est la France insoumise qui dans les Outremer arrivait en 2ème position et non le Front national …

Cette fois encore Bravo aux peuples d’outremer qui avec une abstention moyenne approchant les 80% … (de 69.3% à La Réunion et 86.6% en Guyane) ont refusé de participer à ce grand guignol de l’intox ; dont le scénario est bâti de toute pièce par les maîtres de l’économie, propriétaires des médias grand public. Scénario dont le rideau tombe à chaque fois sur le duel final entre les méchants d’extrême droite et le parti du bon président ! Ce n’est ni une coïncidence ; ni le reflet réel de l’opinion ; vu les temps de paroles accordés aux uns et aux autres et la façon dont les uns et les autres sont portés aux nues ; quand d’autres sont invisibles ou caricaturés !



- Bravo à tous ceux qui malgré le matraquage médiatique et les mensonges à la une ont refusé de légitimer l’Union Européenne : ce « machin » qui veut nous faire ingurgiter de force la pilule imbuvable du néolibéralisme, véritable doctrine du moins disant social

-Bravo à la majorité de nos concitoyens qui ont refusé de légitimer ce « machin » de 26 pays qui met les travailleurs et les systèmes sociaux en concurrence pour dégager un maximum de dividendes.



- Bravo à tous ceux qui ont compris que les grandes affiches de propagande : l’Europe finance tel projet ; tel grand chantier ; ne sont qu’une vulgaire propagande mensongère !



Par exemple la route du littoral à La Réunion ; d’où viennent les milliards soi-disant versés par l’Europe.



Remontons à la source ! L’argent part de la poche des contribuables de France et d’Outre-mer. Il arrive à Paris. Là une partie (environ 23 milliards) va faire un tour à Bruxelles qui garde 8 milliards pour l’union Européenne. Mais c’est là qu’il faut comprendre ! L’union européenne ne reversera que 15 milliards sur la France et l’outremer français. Donc l’argent versé sur la route du littoral est compris dans l’enveloppe de ces 15 milliards. Capito ?



En fait, la France seule sans l’Europe aurait disposé non pas de 15 milliards ; mais de 23 pour l’hexagone et les DROM. Ces 8 milliards que nous avons offerts à l’Europe échappent à notre contrôle démocratique. En 2017, avec une partie de ces 8 milliards ; les polonais ont acheté des avions de chasse américains. Si les français de l’hexagone et les peuples d’outremer avaient décidé de l’utilisation de ces 8 milliards, peut être auraient-ils utilisés cet argent pour établir des politiques de co-développement solidaire par exemple, avec les pays de la zone océan indien ou d’ailleurs, pour aider les populations dans la misère, à mieux vivre dans leur pays et ne soient pas contraintes à l’exil au risque de voir leur famille finir au fond de la méditerranée. Cette politique aurait l’avantage de réduire l’immigration et d’assécher le fonds de commerce de l’extrême droite.



-Bravo au pôle de résistance communiste et au parti de la démondialisation le PARDEM toujours censurés par les médias ; qui ont eu le courage d’appeler au boycott, à l’abstention citoyenne pour délégitimer ce machin de 27 pays sous tutelle du FMI de la banque mondiale et de la commission Européenne ; qui nous condamne à une monnaie inadaptée à notre pays ; une des raisons du chômage de masse ; des bas salaires, et de la dette perpétuelle.



-Bravo au parti de la démondialisation le PARDEM et au Pôle de Résistance Communiste qui ont l’honnêteté de ne pas semer l’illusion ; et refusé de tromper les peuples comme les autres partis qui osent dire sans rire que l’union européenne est réformable ! Alors qu’il faut l’accord unanime de 27 pays pour changer une ligne des traités.



-Bravo aux citoyennes et citoyens qui ont refusé d’apporter leur caution à un parlement Européen qui n’est pas un vrai parlement. Il n’a pas le pouvoir de changer le fonctionnement de l’UE. N’a pas l’initiative des lois, ne peut pas décider du budget. Il peut éventuellement voter un texte si la commission européenne et le conseil de l’Europe sont d’accord. Ce parlement n’est qu’une chambre d’enregistrement des décisions de la commission Européenne et du conseil de l’Europe. Sous influence d’une cinquantaine de lobbystes des multinationales…



Didier Le Strat Parti de la démondialisation PARDEM responsable des DROM





