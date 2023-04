A la Une . Pétrels : C’est le retour de l’extinction de l’éclairage public

"Les Jours de la Nuit" est un programme d’actions du Parc national de La Réunion pour connaître, préserver et valoriser nos environnements nocturnes. Une des actions de ce programme consiste à réduire l'éclairage de nuit. Des opérations d'extinction des feux sont ainsi mise en place afin de préserver les pétrels, qui s'échouent lorsqu'ils sont aveuglés. Cette année, la période recommandée est du 7 avril au 3 mai. 24 acteurs publics et privés sont d'ores et déjà engagés sur l'île. Par la rédaction - Publié le Vendredi 7 Avril 2023 à 08:06





Partant du constat que cet évènement annuel ne suffisait pas à répondre aux multiples enjeux liés à l'éclairage nocturne, l'opération annuelle fait désormais partie du programme des Jours de la Nuit afin d'agir de manière globale, toute l'année. Le Parc national et ses partenaires travaillent désormais autour d'une nouvelle approche : celle de l’environnement nocturne. Une notion qui comprend tout ce qui nous entoure la nuit (le profil des montagnes, l'éclairage ambiant, le chant des oiseaux, grillons etc.) et tout ce à quoi nous contribuons la nuit (en tant qu'être humain) avec la manière dont on éclaire notre maison, nos rues, nos habitudes de vie la nuit (boire un verre, prendre une glace sur le front de mer etc.)



Le programme « Les Jours de la Nuit » porté par le Parc national de La Réunion depuis 2020, vise alors à améliorer, préserver et valoriser nos environnements nocturnes par le biais d’un travail de connaissance des environnements nocturnes de l’île qui permet d’informer et d’encourager l’action du tout public, toute l’année. C’est là, toute l’innovation du Programme « Les Jours de la Nuit » qui cherche à concilier préoccupations écologiques et considérations socio-culturelles afin d’atteindre un éclairage raisonné et pragmatique à La Réunion



Les extinctions 2023, du 07 avril au 03 mai !





La Réunion abrite une biodiversité unique au monde, mais fortement menacée. Au mois d’avril, les jeunes pétrels s’envolent vers la mer, mais désorientés par l’éclairage artificiel, nombre d’entre eux s’échouent avant d’avoir atteint le large. Pendant cette période, 24 acteurs publics et privés ont d'ores et déjà confirmé procéder à des extinctions de leurs éclairages.





Les Avirons - Extinction de l’ensemble des sites sportifs, quartier de lotrobor, rue du Lycée et

sur le réseau routier



Bras-Panon - Extinction totale des éclairages publics à l'exception de la RN 2002, ses abords et du site du Champ de Foire



Cap Sacré Cœur - Extinction de l’écran géant en façade, box lumineuses au-dessus des

entrées et dernier étage du parking silo



Cilaos - Extinction du boulodrome, stades de football, piscine municipale, terrains sportifs



CINOR - Extinction du sentier littoral nord, siège de la CINOR, bibliothèques de la Source et

du Moufia à Saint-Denis, stade en eaux vives et médiathèque à Sainte-Suzanne



CIVIS - Extinction du stade régional de Petite Ile et site de Grande Anse



Kelonia - Extinction du site et du parking (toute l’année) et visites nocturnes (chaque dernier

vendredi du mois, d’avril à septembre)



L'Entre-Deux - Extinction totale de l’éclairage public et sites sportifs



L'Etang Salé - Extinction des terrains de tennis, boulodrome, éclairage urbains, complexe sportif

et terrain de foot annexe



Les Grands Centres - Extinction des parkings



Le Palm Hôtel - Observations du ciel étoilé et lâchers de pétrels



La Plaine des Palmistes - Efforts d'éclairage (toute l'année) et extinction du panneau lumineux



Le Port - Extinction des sites sportifs et voiries principales



La Possession - Extinction totale des panneaux lumineux, stades et certaines rues



Le Tampon - Extinction sur le secteur de Bras de Pontho et efforts d’extinctions des associations

sportives



OTI Sud - Actions de sensibilisation



Petite Ile - Extinction totale des éclairages publics (y compris le centre-ville)



Saint-Benoît - Extinction des sites sportifs



Saint-Denis - Extinction des sites sportifs, 6 grands monuments, 29 rues et axes routiers, quais de la rivière Saint-Denis, boulevard Sud RN6 et axe Barachois/ Entrée Est



Saint-Louis - Extinction des sites sportifs de la ville, rue du front de mer de l’Etang Bel Air et

entreprises de la ville (stations-services, supermarchés…)



Saint-Paul - Extinction entre le pont de l’Etang et la Grotte du Peuplement, entre Boucan Canot et l’entrée de la Saline-les-Bains ainsi que de tous les sites sportifs



Saint-Pierre - Extinction des éclairages routiers à Pierrefonds, Bois d’Olives Ravine des Cabris, des terrains sportifs de proximité, stades de football, complexe sportif et boulodrome



Sainte-Suzanne - Extinction sur l’ensemble de la commune et des sites sportifs

Trois-Bassins - Extinction sur l’ensemble du littoral ainsi que des sites sportifs



Animations



Plusieurs de ces acteurs publics et privés organisent également des animations gratuites à

destination de toute la famille durant la période des extinctions. Au programme? Soirée

d’observation avec les astronomes de l’Observatoire des Makes et balade nocturne à l'Entre Deux, Escape game à la Possession, lâchers de Pétrels au Palm Hôtel ou encore visites nocturnes à Kelonia.



Les Contes des Jours de la Nuit, des contes des agents du Parc



Antenne Réunion rediffuse chaque mercredi des extinctions (soit 12, 19, 26 avril et 3 mai) les 4 contes écrits par les agents du Parc national, à la découverte des différents environnements nocturnes de l'île. Une façon poétique de valoriser le patrimoine nocturne réunionnais et de faire connaitre le programme des Jours de la Nuit au plus grand nombre.



Les contes sont également à retrouver en ligne sur le site www.lesjoursdelanuit.re .