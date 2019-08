Pétition pour un sentier littoral Ouest entièrement accessible aux fauteuils roulants

Monsieur le président du TCO et maire de Saint-Paul



Vous avez fait le choix de la discrimination en approuvant les escaliers pour franchir le pont CFR à l’étang sur le parcours du sentier littoral ouest. A plusieurs reprises, vos services ont demandé l’avis des représentants des PMR qui se sont unanimement prononcées pour une accessibilité totale du pont, et ce depuis l’origine du projet en 2011.



Votre décision va à l’encontre des conventions internationales dont la France est signataire et un détournement des fonds du contrat de convergence qui ne bénéficieront pas à une partie de la population saint-pauloise, parmi les plus en difficulté, mais aussi de La Réunion.



L’appel d’offre pour les travaux vient d’être publié. Il est encore possible de modifier l’accès au pont CFR par une pente douce sur la largeur du cheminement à chaque extrémité. Un projet accessible vous avait été présenté par l’ONF qui dirige, avec le TCO, les travaux. Il n’a pas été retenu par vos services qui sont restés campés sur une réhabilitation avec des marches depuis l’origine en 2011.



L’accessibilité est un bienfait pour TOUTE la population. C’est un investissement pour l’avenir quand on constate un vieillissement de la population et avec cet avancement de l’âge, des difficultés accrues en terme de motricité apparaissent. Les mères de familles n’auront plus à porter leur poussette, ou se faire aider, pour franchir ces marches. Ce qui est déjà le cas.



Quelques places de parking et deux ou trois tables de pique nique ou un cheminement de 60 m pour voir la mer ne compensent pas, ni ne justifient cette discrimination.



Vos services n’ont soulevé aucun argument d’impossibilité technique ou financière pour cette non mise en accessibilité. Alors pourquoi priver les personnes en fauteuil roulant de profiter pleinement du sentier littoral ouest ? Vos prédécesseurs avaient déjà validé ce principe tout en affirmant que la discussion restait ouverte. Discussion il n’y a pas eu puisque l’avis négatif de la CIAPH n’est que consultatif.



Notre revendication n’est pas politique en cette veille d’élections puisque vos prédécesseurs, opposants d’aujourd’hui, étaient dans la même logique et que notre position reste la même depuis 2011 : un sentier littoral ouest sans obstacles ouvert à toute la population.