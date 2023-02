Petite pêche réunionnaise : Le Syndicat des Pêcheurs Professionnels de la Réunion satisfait de son échange avec le préfet

"Les représentants du SDPP, M. Gauthier de Pindray, M. David Rakotomalala, M. Philippe Berthier et M. Samuel Cazambo,se sont dits satisfaits de ce premier échange constructif avec le Préfet de La Réunion où différents sujets d’intérêt pour la petite pêche réunionnaise ont pu être débattus.



M. Jérôme Filippini s’est en effet montré à l’écoute des représentants du syndicat à qui il a apporté des réponses sur plusieurs sujets, parmi lesquels ceux de la commercialisation des œufs de poisson (actuellement interdite à La Réunion) et de la prétendue toxicité (ou du risque ciguatera) de certains poissons (comme le croissant queue jaune).



Les représentants du SDPP ont souligné en particulier le besoin d’un guichet géré par la Région pour les fonds européens du Plan de Compensation des Surcoûts (PCS), afin de garantir une neutralité et une confidentialité des dossiers. Le Préfet s’est engagé à faire un point d’étape d’ici quelques mois afin de pouvoir partager l’avancée des travaux. Les représentants du SDPP restent mobilisés sur l’ensemble des sujets concernant les pêches maritimes à La Réunion afin d’accompagner l’administration dans ses réflexions. "