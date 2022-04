A la Une . Petite-île : Des élèves du collège Joseph Suacot au secours de l’environnement

Une quarantaine d’élèves du collège Joseph Suacot ont participé à une opération de ramassage des déchets sur le site Sallembert dans le cadre de la journée éco-citoyenne. Par NP - Publié le Mardi 26 Avril 2022 à 09:36

Des barquettes, des canettes et des sachets jetés le long de la route. Du plastique encore mais aussi beaucoup d’appareils électroménagers rejetés par l’océan sur le littoral de la ville de Petite-île. Voilà le genre de déchets auxquels ont été confrontés les élèves d'une classe de 4e et d'une classe d’ULIS du collège Joseph Suacot sur le site Sallembert



Cette opération de ramassage des déchets, à l'initiative de l'établissement scolaire, a été organisée en collaboration avec la mairie et la CIVIS le 14 avril dernier, à l'occasion de la journée écocitoyenne.

Les élèves ont ainsi été sensibilisés à la protection de l’environnement et inciteront leur entourage à "respecter les lieux publics et à lutter contre un certain nombre d’incivilités environnementales", se félicite la mairie.