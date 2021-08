A la Une . Petite enfance : La SPL OPÉ présente des chiffres plus intéressants en trompe-l'oeil

Notre compte-rendu sur l'évolution tarifaire des garderies gérées par la société publique locale OPÉ fait réagir des parents d'élèves. Ils nous fournissent une grille de lecture différente de celle communiquée par la SPL hier. Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 21 Août 2021 à 08:27





Dans son droit de réponse reporté hier sur notre site, la direction de la SPL OPÉ (Oser pour l’éducation) nous signalait que le montant minimal de prise en charge en périscolaire était de 50 euros et au maximum de 132 euros. "Mais ces chiffres reflètent un accueil pour 16 jours et non 17", nous signalent des parents, ce qui a le don de les agacer et a tendance à présenter les chiffres de façon erronée au grand public. "C'est sûr que sur une base de 4 jours plutôt que 5 et en excluant le prix hors commune, on arrive sur un prix plus intéressant", décrypte l'un d'eux.



Même subterfuge employé pour les mercredis jeunesse. Au lieu de 32 euros pour les parents avec quotient familial le plus bas et 128 pour les plus élevés, les parents doivent plutôt tabler sur une évolution tarifaire portée à 40 et 160 euros. Ce dernier montant grimpe même à 190 pour les enfants dits "hors commune" de Saint-Denis.



La grille tarifaire présentée hier par la SPL :

La grille tarifaire fournie par la SPL aux parents et qui présente les prestations avec une journée de plus :





