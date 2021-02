Petite Île se dote d’un bibliobus dans le but "de promouvoir et de compléter l’accès à la lecture publique pour tous dans les quartiers de la ville". L’enjeux est également de "favoriser la rencontre et la participation des habitants, de les sensibiliser à l’histoire locale et valoriser le patrimoine existant".



Un projet né après le constat d’une baisse de fréquentation de ces lieux et plus particulièrement au niveau des annexes de quartiers à mettre en corrélation avec la montée en puissance du numérique ces dernières années, note la municipalité. " Si tu ne vas pas au livre, le livre viendra à toi !"



Mardi 16 février, Serge Hoareau, maire de Petite-Île, a inauguré l’équipement qui propose le prêt de livres, de jeux éducatifs, des tablettes…



Le montant de cette acquisition s’élève à environ 120 000 euros avec participation de l’Etat.