L’ancien plateau noir du centre-ville et sa piste d’athlétisme présentent un nouveau visage à la population de Petite-Île. Le nouveau complexe sportif de plein air baptisé Norbert Gennepy, offre en effet un maximum de structures pour un maximum d’activités sur un minimum d’espace.



En baptisant le complexe sportif de plein air "Norbert Gennepy", la municipalité a voulu rendre hommage à un ancien employé et footballeur local. En effet, l’homme âgé de 79 ans a pris soin de ce site pendant 27 ans. C’était son jardin, dont il aimait s’occuper et arpenter pendant toute sa carrière professionnelle. Son travail était très apprécié et aujourd’hui, il se dit fier et remercie le maire d’avoir donné son nom au nouveau plateau sportif.



Un Skate Park, un boulodrome, un circuit de footing avec work out, un stade de sable pour la pratique de Beach (soccer, volley, tennis) et un terrain de street basket, ce ne sont pas moins de 6000 m2 qui ont été optimisés.



Le projet faisait partie des promesses de campagne de Serge Hoareau. Un an de travaux a été nécessaire et le montant estimé de l’opération est de 1,3 million d’euros subventionné à 80% par l’état. Présent pour l’inauguration du tout nouveau complexe mardi dernier, le représentant de l’Etat a souligné "la volonté de la municipalité de Petite-Île de préserver l’identité rurale de la commune tout en faisant face aux enjeux du développement".



Le site devrait être ouvert tous les jours de 7H30 à 20 heures, y compris les jours fériés, et sera géré par le personnel communal. Des créneaux seront réservés aux écoles et aux associations.