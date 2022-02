Courrier des lecteurs Petite-Ile dira non à Macron

Par Jean Hoarau - Publié le Lundi 14 Février 2022 à 06:33

Suite à la conférence de presse du maire de Petite-Ile pour la création d’un comité de soutien d’Emmanuel MACRON sur ma commune, j’invite l’ensemble des Petite-Ilois à dire « NON A EMMANUEL MACRON » aux élections présidentielles !

A quoi joue Monsieur Serge Hoareau qui est un proche du maire LR de Saint-Pierre ?

Bizarrement ce dernier n’a rien dit et peut-être consent tout d’abord en envoyant son adjointe Sabrina TIONOHOUE qui est cofondatrice du comité de soutien, puis son directeur de cabinet à la CIVIS, qui assistait à cette conférence de presse. Y aurait-il mariage derrière la cuisine ?



Ce comité de soutien à Macron est une fumisterie et une trahison. Une trahison envers les Petite-Ilois, une trahison envers les Gilets Jaunes, les militants de la liberté, nos petits retraités, nos mal- logés, le peuple de gauche ainsi que les sympathisants de la droite …

Monsieur Serge HOAREAU, ce choix n’engagera que vous et il vous coûtera votre fauteuil de maire, de vice-président de la CIVIS en 2026 et de 1er vice-président du conseil départemental en 2027 … car Petite-Ile se souviendra !



J’appelle ainsi toutes les forces Petite-Iloises à l’union sacrée pour « Changer de Cap » et dire NON A MACRON, NON A SERGE HOAREAU, NON A MICHEL FONTAINE et donc NON A LORION et à construire l’opposition citoyenne pour 2026 face à cette trahison !











