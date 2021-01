La grande Une Petite-Île : Un violeur tout juste sorti de prison a-t-il recommencé ?

Jean-Hugues B. est accusé de viol moins d'un mois après sa sortie de prison où il avait purgé une peine pour viols sur sa concubine en 2015. Par Soe Hitchon - Publié le Mercredi 27 Janvier 2021 à 15:51 | Lu 456 fois

Sur son casier judiciaire, Jean-Hugues B. compte deux condamnations : une première pour agression sexuelle sur mineur et une deuxième pour viol sur concubine. Condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour ce viol, il est sorti de prison le 11 septembre dernier. Et le voilà accusé à nouveau de viol le 7 octobre à Petite-Île, après moins d’un mois de liberté, par sa toute nouvelle copine. Une information judiciaire a donc été ouverte pour viol sur personne vulnérable ; la femme étant en situation de handicap à 40%.



Jean-Hugues B. demandait ce mardi sa mise en liberté en attendant son procès. Il nie les faits et affirme que c’est elle qui maintient le contact avec lui alors qu’il est en détention. Il affirme qu'elle l'accuse car elle a peur qu’il la quitte pour quelqu’un d’autre. Il lui a envoyé un courrier lui demandant de retirer sa plainte.



La femme affirme quant à elle que la famille du détenu, habitant le même quartier qu’elle, aurait recours à des coups de pression réguliers.



En ce début d’instruction avec un suspect qui n’a pas encore été entendu, il y avait peu de chances que la chambre de l’instruction réponde favorablement à sa demande de mise en liberté. Il est en effet maintenu, pour le moment, en détention.



