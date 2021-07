A la Une . Petite-Ile : "Son tête i bloque" depuis qu’on lui a jeté un sort

Mickael a agressé à coups de couteau un homme qu’il connaissait à peine lors d'une soirée le 29 août 2020 à Petite-Ile. Si la justice a reconnu des faits de violences gratuites, pour ses proches, le trentenaire n’est plus le même depuis qu’il a cambriolé une boutique et qu'on lui a jeté un sort. Par Prisca Bigot - Publié le Jeudi 22 Juillet 2021 à 23:58

A la barre du tribunal correctionnel de Saint-Pierre, Mickael a assuré au président Philippe Bergeron comprendre ce qui était dit, mais pourtant, le prévenu s’est montré plutôt taisant.



Les explications incohérentes données durant sa garde à vue n’ont pas vraiment aidé à davantage comprendre les raisons qui l’ont poussé à attaquer à coups de couteau un autre invité lors de cette soirée à Petite île. Mickael a bu avant de s’y rendre avec un ami et l’alcool semble faire ressortir ses plus mauvais côtés.



La situation a commencé à se tendre avec la victime alors que celle-ci a bu la bière de son ami. "J’ai senti qu’il voulait se battre", a assuré Mickael lors de son audition. Aujourd’hui encore, il maintient également que l’autre homme voulait lui voler son scooter. Pourtant aucun témoin n’ a confirmé sa version des faits. Vivant l’attitude de l’autre invité comme un manque de respect, Mickael s’est emparé d’un couteau et a frappé la victime à l’arcade sourcilière et au bras. Il sera mis à la porte par l’hôte de la soirée et retrouvé le lendemain par les gendarmes.



4 jours d’ITT ont été délivrés à la victime qui, elle aussi très alcoolisée, a attendu plusieurs heures avant d’aller voir les secours.



Il dormait avec un couteau et disait voir ses ancêtres



"C’est l’archétype de l’agression gratuite", a souligné le vice-procureur Benoit Bernard qui a pris note des avis des experts attestant de l’absence d’affabulation ou de troubles psychologiques particuliers chez le prévenu. Pour autant, le parquet s’est interrogé sur sa "dangerosité criminologique".



L’analyse de la défense menée par Me Mélanie Thieffry est tout autre. L’histoire passée de son client "est assez douloureuse", faite de beaucoup de violences d’un père qui l’a mis très rapidement au travail au point d’en faire "un esclave", ont rapporté ses frères et soeurs. "Son tète i bloque" quand il boit, a confié sa famille qui a également expliqué que Mickael n’était plus le même depuis qu’il a participé il y a plusieurs années au cambriolage d’une boutique et que les propriétaires lui ont jeté un sort. Un comportement étrange qu’a confirmé son ex-femme. Le père de famille dormait avec un couteau et disait voir ses ancêtres, a-t-elle également livré.



Déjà condamné pour des faits de violences par le passé, Mickaël a écopé de 30 mois de prison dont 12 mois avec sursis probatoire. Maintenu en détention, il devra à sa sortie de prison se soigner, trouver un travail, ne pas entrer en contact avec la victime et ne plus porter d’arme soumise à autorisation durant 5 ans.



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité