A la Une ... Petite-Île : Second tour avant l'heure

Maire sortant: Serge Hoareau



Candidats déclarés: Serge Hoareau (Avec vous, pour Petite-Île), Jean-Hugues Suzanne (Petite-Île unie)



La commune de Petite-Île compte 12 236 habitants et fait partie de la Civis. Son maire depuis 2014 est Serge Hoareau, devenu par la suite vice-président du conseil départemental en charge de l’agriculture.



S’il avait dû faire face en 2014 à 7 candidats, le maire retrouvera face à lui un seul candidat en la personne de Jean-Hugues Suzanne, ex-PCR et qui se présente sans-étiquette.



Si le maire sortant dispose d’un bon bilan et est favori de ce scrutin dans la "capitale de l’ail", attention à un excès de confiance de sa part…



Résultats 2nd tour 2014:



Inscrits: 9 981

Votants: 7 663

Blancs et nuls: 206

Participation: 76,78%

Exprimés: 7 457

Candidats

Voix

% exprimés

Serge Hoareau (SE)

3 377

45,29

Fabrice Lebon (SE)

2 174

29,15

Brigitte Hoarau (Union de la droite)

1 906

25,56



Résultats 2014 (1er tour)

Candidats

Voix

% exprimés

Serge Hoareau (SE)

2 364

34,59

Fabrice Lebon (SE)

1 300

19,02

Brigitte Hoarau (Union de la droite)

1 484

21,71

Yianix Vélia (SE)

373

5,46

Geneviève Pothin (PLR)

331

4,84

Christine Soupramanien (SE)

440

6,44

Axel Zettor (PS)

240

3,51

Jean-Hugues Suzanne (PCR)

303

4,43

Nicolas Payet Lu 55 fois





