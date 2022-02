Cyclone - Batsirai Petite-Île : Pas de dégâts importants, mais toujours 500 foyers privés d’électricité

La commune de Petite-Île ne connaît pas de dégâts importants, mais 500 foyers restent privés d’électricité, tandis que l’eau a été coupée avant le passage en alerte rouge. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 3 Février 2022 à 10:27

Si la nuit n’a pas laissé de séquelles à Petite-Île, la situation n’est pas pour autant des plus confortable. Pour le moment, seuls des dégâts légers de branchage ou de câblage ont été recensés. Six personnes ont été évacuées vers des centres d’hébergement.



Dans les hauts de la commune, 500 foyers sont pour le moment privés d’électricité. Ces coupures concernent principalement les secteurs de Manapany-les-Hauts, Piton Goyave et Piton Charrié.



La distribution en haut a également été coupée sur la commune. "Nous avons fermé le réseau en eau pour sécuriser les machines", explique Serge Hoareau, le maire de la ville.



L’édile précise que la comune a connu une accalmie durant la nuit, mais que les conditions se dégradent à nouveau depuis 9h ce jeudi. "Le plus dur pourrait arriver dans la journée et ce soir", prévient l'édile.



