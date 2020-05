Société Petite-Île: Les écoles rouvriront ce jeudi, environ 120 enfants attendus Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 12 Mai 2020 à 20:17 | Lu 335 fois



Voilà plus de deux mois que vos enfants ne se rendent plus à l’école en raison de la décision de l’Etat de déclarer l’état d’urgence sanitaire et de la volonté des autorités de limiter la propagation du virus covid-19 sur l’ensemble du territoire national.



Deux mois que vos enfants sont confinés à leur domicile. Pour les accompagner dans leur scolarité, l’Éducation Nationale a pu organiser des cours à distance grâce au volontariat des enseignants ou encore vous ont remis des devoirs à faire réaliser à la maison.



Depuis que le 1er Ministre a annoncé un possible déconfinement le 11 mai pour l’ensemble du territoire Français et une reprise possible de l’activité scolaire, nous avons ici travaillé en étroite collaboration avec le Préfet de La Réunion, le Recteur, l’Inspecteur de l’Education Nationale et les représentants de parents d’élèves pour préparer le retour des enfants dans nos écoles.



Lors de l’annonce du plan local de déconfinement le vendredi 8 mai dernier, le Préfet et le Recteur ont confirmé une reprise de l’école le 14 mai pour les enseignants et le 18 mai pour les enfants scolarisés en école maternelle et élémentaire.



A Petite-Île, nous avons travaillé sur une réouverture de l’école pour les enfants de Grande Section, du Cours Préparatoire, du CE2 et du CM2.



Pour préparer cette reprise, nous avons dû nous adapter et nous assurer de notre capacité à mettre en place le protocole sanitaire. Plusieurs adaptations, tant organisationnelles que sanitaires, ont été nécessaires pour pouvoir proposer le meilleur accueil pour vos enfants.



Comme vous le savez, le retour à l’école se fera sur la base du volontariat. Vous avez été interrogé par l’Education Nationale pour savoir si vous aviez l’intention de déposer vos enfants à l’école le 18 mai prochain et pour les quinze jours qui suivent. Selon vos réponses, nous devrions avoir dans l’ensemble des écoles de la commune un peu plus de 120 enfants. Ces présences seront confirmées auprès des parents par les directeurs d’écoles dès jeudi. C’est sur cette base que nous avons organisé le retour de vos enfants : le nettoyage des locaux, l’accueil, la mise en place des gestes barrières, la distanciation sociale, la pause méridienne, la restauration scolaire...



Avec le personnel communal, ATSEM, Surveillantes balayeuses, Agents de la restauration scolaire, nous serons en mesure de garantir la sécurité de vos enfants sur le temps relevant de notre responsabilité.



Par ailleurs, lors de l’annonce par le Préfet des modalités du déconfinement à La Réunion deux points essentiels ont retenu mon attention. Il a rappelé que le virus ne circule pas sur notre Île et il a confirmé que le maintien de la maîtrise des entrées sur le territoire et plus particulièrement la limitation des vols commerciaux et la mise en quatorzaine des passagers arrivant à l’aéroport Roland Garros, vont se poursuivre jusqu’au moins à la fin mai.



Ce sont pour toutes ces raisons que j’ai décidé de réouvrir les écoles de Petite-Île. Ainsi, nous offrons la possibilité aux parents qui le souhaitent de déposer leurs enfants à l’école. C’est aussi un geste solidaire pour celles et ceux qui travaillent. Je pense plus particulièrement aux personnels soignants, à ceux des commerces, aux enseignants, aux agents des services publics, mais également aux ouvriers et à toutes celles et ceux qui n’ont pas d’autres solutions pour faire garder leurs enfants.



Cette réouverture sera pour nous l’occasion de mesurer la capacité de notre organisation et de prévoir plus sereinement l’année scolaire 2020/2021. Ainsi, cette expérimentation nous permettra d’ajuster, d’adapter au besoin notre dispositif pour l’accueil de tous les enfants à la rentrée d’août prochain.



Bien sûr, je respecte la position des parents qui ont fait le choix de poursuivre l’enseignement de leurs enfants à domicile. En ma qualité de Maire, j’agis également en tant qu’agent de l’Etat. Aussi, je me dois d’assurer la continuité du service public, de respecter les parents qui veulent mettre leurs enfants à l’école et d’accompagner dans la mesure du possible les orientations prises par le Gouvernement.



La réouverture des écoles sera donc effective sur la période du 14 mai au 29 mai 2020. En fonction de l’évolution de la situation, je me réserve le droit d’ajuster ou de revoir cette décision.

