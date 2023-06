La grande Une Petite-Ile : Le prof d'aïkido soupçonné de viol sur un de ses élèves

Alain T., 62 ans, accusé d'avoir violé un adolescent de 16 ans, jure qu'il s'agissait d'une relation amoureuse. Il est également poursuivi pour avoir agressé sexuellement un autre mineur invité à dormir à son domicile. Le sexagénaire avait déjà été condamné en métropole pour des faits qui interrogent quant à sa culpabilité aujourd'hui. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 7 Juin 2023 à 14:49

Ce mardi, Alain T. faisait par la voix de son avocat, Me Iqbal Akhoun, une demande de remise en liberté à la suite de son placement en détention provisoire pour viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans. En janvier dernier, un des élèves de ce professeur d'aïkido du Sud de l'île a dénoncé les faits. Au soutien de sa plainte, le jeune a fourni des messages et des échanges qui prouveraient ses liens avec le mis en cause. Des photos compromettantes auraient été jointes à la procédure.



Le sexagénaire aurait reconnu des relations sexuelles avec le jeune homme âgé de 16 ans mais aurait décrit des actes consentis dans le cadre d'une liaison amoureuse. Celui qui gère également une laverie est accusé d'agression sexuelle par un autre pratiquant. L'adolescent de 15 ans aurait été convié à dormir chez son professeur qui en aurait profité pour lui "toucher le sexe", a indiqué le président de la chambre de l'instruction lors de l'audience d'hier.

En 2011, Alain T. a été condamné par le tribunal correctionnel de Melun (Seine-et-Marne) pour administration de substances nuisibles à un mineur. "Il va être intéressant d'examiner le détail de cette affaire lorsqu'elle sera jointe au dossier qui nous occupe aujourd'hui", a fait remarquer la représentante de la société, parfaitement opposée à une sortie de prison.



Le prof d'aïkido a également écopé de 2 ans de prison, dont 1 avec sursis probatoire, ainsi que de 3 ans de suivi socio-judiciaire pour agression sexuelle par le passé. "Des éléments inquiétants" qui ont convaincu le juge des libertés et de la détention de Saint-Pierre de placer Alain T. à la geôle afin que l'instruction de cette affaire se poursuive en toute sérénité, sans pression sur les victimes actuelles et celles qui pourraient éventuellement se faire connaitre.



Un avis partagé par le ministère public insistant sur l'état de santé des deux plaignants, "fragilisés". Le premier avait quitté le cours d'aïkido afin de ne plus jamais voir son professeur. "Mais celui-ci aurait multiplié les messages insistants afin qu'il revienne", a décrit Emmanuelle Barre pour le parquet général.



L'adolescentophile encourt 20 ans de réclusion criminelle. La décision des magistrats de l'instruction sera connue le 13 juin prochain.