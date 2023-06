La grande Une Petite-Ile : Le prof d'aïkibudo soupçonné de viol reste en détention

Alain T., 62 ans, est accusé d'avoir violé un adolescent de 16 ans et également poursuivi pour avoir agressé sexuellement un autre mineur. Le mardi 6 juin, il faisait, par la voix de son avocat, Me Iqbal Akhoun, une demande de remise en liberté à la suite de son placement en détention. La chambre de l'instruction a rejeté sa demande de mise en liberté ce mardi 13 juin. Par IS-LR - Publié le Mardi 13 Juin 2023 à 10:13





En janvier dernier, un des élèves de ce professeur d'aïkibudo du Sud de l'île avait dénoncé les faits. Au soutien de sa plainte, le jeune a fourni des messages et des échanges qui prouveraient ses liens avec le mis en cause. Des photos compromettantes auraient été jointes à la procédure.



Lors des auditions, l'homme aurait reconnu des relations sexuelles avec le jeune homme âgé de 16 ans mais dans le cadre d'actes consentis, évoquant une relation amoureuse. Alain T. est également accusé d'agression sexuelle par un autre pratiquant âgé de 15 ans qui aurait été convié à dormir chez son professeur. Celui-ci en aurait profité pour lui "toucher le sexe", a indiqué le président de la chambre de l'instruction lors de l'audience du 6 juin dernier.



Ce mardi 13 juin, la chambre de l'instruction a rendu son délibéré. Le sexagénaire est maintenu en détention. Ce mardi 13 juin, Alain T. a vu sa demande de mise en liberté rejetée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis. Pour rappel, le sexagénaire a été placé en détention provisoire suite à une plainte pour viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans.En janvier dernier, un des élèves de ce professeur d'aïkibudo du Sud de l'île avait dénoncé les faits. Au soutien de sa plainte, le jeune a fourni des messages et des échanges qui prouveraient ses liens avec le mis en cause. Des photos compromettantes auraient été jointes à la procédure.Lors des auditions, l'homme aurait reconnu des relations sexuelles avec le jeune homme âgé de 16 ans mais dans le cadre d'actes consentis, évoquant une relation amoureuse. Alain T. est également accusé d'agression sexuelle par un autre pratiquant âgé de 15 ans qui aurait été convié à dormir chez son professeur. Celui-ci en aurait profité pour lui "toucher le sexe", a indiqué le président de la chambre de l'instruction lors de l'audience du 6 juin dernier.Ce mardi 13 juin, la chambre de l'instruction a rendu son délibéré. Le sexagénaire est maintenu en détention.