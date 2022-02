Petite-Ile : La mairie prend l’eau…par le toit !!!

Le conseil municipal de ce mardi 22 février nous permet de vous livrer quelques éléments du rapport définitif de la CRC (Chambre Régionale des Comptes) sur les exercices 2017-2018-2019-2020. Il s’agit, vous l’avez deviné de la commune de Petite-Ile.

Dans ce copieux rapport, la CRC y voit une commune fortement endettée. La situation financière de la commune s’est dégradée au cours de la période contrôlée, affirme la CRC. Sa dette propre s’élève à plus de 14,5 millions en 2020. Il lui faudrait, nous explique la chambre, plus de 14 ans pour rembourser l’intégralité de la dette, à condition, qu’elle consacre la totalité de son autofinancement, vous avez vu juste, à ce rythme-là le remboursement de la dette n’est pas pour demain.



-Une commune carencée, hors la loi, en délicatesse avec la loi SRU. La CRC impose la priorité aux logements sociaux eu égard aux obligations posées par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain et pour lesquelles les contribuables de Petite-Ile payent depuis 2020, des pénalités pour un montant de : 140 446,03 euros par an. Début 2021 l’objectif des 25 pour cent n’est toujours pas atteint !

-Petite-Ile commune carencée ! Un constat de carence a été dressé par le préfet, par courrier en date du 4 mars 2020, confirme la CRC. Sous tutelle dès l’or. Pour rappel, c’est le président de l’EPFR (Etablissement Public foncier de la Réunion) en l’occurrence monsieur Jacques Técher, le maire de Cilaos qui exerce pour la ville de Petite-Ile le droit de préemption (curieusement Serge Hoareau, maire de Petite-Ile, accessoirement président de l’association de maire est sous tutelle du maire de Cilaos). Amusant, non !



-Une commune dépensière et pour le coup négligente ! Qui ne fait pas les bons choix en terme d’investissement et qui surtout ne donne pas la priorité aux dépenses d’équipement qui s’imposent à elle (écoles non adaptées en terme d’accessibilité des personnes à mobilité réduite, restauration scolaire négligée, bâtiments hors norme, voiries délaissées etc.)



La commune semble donc toujours éprouver des difficultés pour évaluer avec précision le montant de l’étendue de ses travaux, admet la CRC.



À propos du personnel, la CRC fait état d’un personnel en souffrance, sur les 11 agents de catégorie A, 6 ont été arrêtés au cours de l’année 2020, souvent pour une durée de plus de 20 jours. À ce sujet, une cadre s’est plaint pour harcèlement moral mais de ça la chambre n’en parle pas.



Concernant les recrutements, la CRC recommande de mettre fin à l’usage irrégulier des articles 3-1, 3-2, 3-3-1 ,3-3-2 etc. Vous avez bien lu : irrégulier ! Là encore des procès-verbaux de carence sont régulièrement dressés.



Notons que la CRC ne fait pas mention des embauches familiales, ni celles d’avant 2020 ni après !!!



En matière de commande publique, la mise en concurrence fait défaut. Petite-Ile doit revoir ses procédures d’attribution déclare la CRC.

Sans le sou, endettée pour longtemps, les yeux plus gros que la panse, alors que nos écoles se dégradent, que les voiries sont délaissées, que notre mairie prend l’eau par le toit, la commune s’apprête à jeter 7,5 millions dans le bassin de baignade de Grand’ Anse. Copie à revoir, conclue la CRC. Bien entendu, la région partie prenante dans son financement sera bien évidemment informée.

Concernant le bassin de baignade toujours et le gaspillage de l’argent public la CRC prévient et botte en touche : S’il se fait, ce doit être financé par l’intercommunalité.



Voilà succinctement ce que je retiens, à prime abord de ce rapport. Comptez sur moi pour vous en rendre compte dans son intégralité.

De mon point de vue, et au regard de ce compte rendu, voilà, l’incapacité à gérer une collectivité mise au grand jour, l’incompétence révélée. Incompétence ou manœuvre ! Celui qui se pavane sur les plateaux télé pour donner des leçons au monde entier, celui qui blablate au nom des réunionnais est démasqué !



En espérant que le maire de Petite-Ile entende ces ‘’reproches’’ et les redresse, attachons-nous à la remise en état du toit de la mairie, période cyclonique oblige et n’oublions pas qu’il s’agit de la maison du peuple !!!



Jean-Hugues SUZANNE

Conseiller municipal de l’opposition