Petite Île : Des travaux dans la rue des Francicéas pour canaliser les eaux pluviales

Les eaux pluviales ont mis à mal la chaussée. Afin de "remettre en fonctionnement le réseau d’assainissement pluvial et de proposer une solution durable et fonctionnelle", les travaux sur la rue des Francicéas à Petite Île ont commencé ce mardi 30 juin.



La rue des Francicéas, d’une longueur totale de 2.5km relie la route de l’Anse (RD29) et la rue des Platanes (RD3), "chemine à travers une zone rurale, essentiellement occupée par des champs de cannes et ponctuellement quelques maisons", indique la mairie.



La fin du chantier, d’un montant de 520 000 euros, est prévue pour début décembre 2020.