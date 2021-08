A la Une . Petite-Ile : Alcoolisé, il brave le couvre-feu en conduisant une voiture volée

Pour avoir bravé le couvre-feu, dérobé une voiture sans être titulaire d’un permis, et consommé de l’alcool, un homme de 26 ans a été condamné à 12 mois de prison, dont quatre assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans, par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre, ce lundi. Par Annaëlle QUERTIER - Publié le Lundi 2 Août 2021 à 16:44

Braver le couvre-feu au volant d’une voiture volée après avoir consommé du rhum, sans être titulaire du permis de conduire. C’est ainsi que Peter a décidé de passer son samedi 31 juillet dernier.



Des faits pour lesquels l’homme de 26 ans devait s’expliquer ce lundi, devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre. "En aucun cas, je n’ai voulu voler la voiture. Ce n’est pas dans mes habitudes", a-t-il déclaré à la barre.



Le soir de l’instauration du nouveau confinement, Peter s’adonne à une nuit d’ivresse chez des amis à Petite-île. Au petit matin, la maîtresse de maison se retire de la fête. Peter, lui, en profite pour lui subtiliser les clefs de sa voiture pour une balade avec deux dalons.



Au volant de la C3, le vingtenaire roule à vive allure, perd le contrôle du véhicule au rond point de Grand Anse, avant de finir sa course dans un bosquet.



Fort heureusement, seuls des dégâts matériels sont constatés. Le conducteur laisse ses amis à leur triste sort et quitte les lieux de l’accident. Quelques heures plus tard, il se constituera finalement prisonnier à la gendarmerie de Saint-Joseph.



Pour le procureur Benoît Bernard, l’issue de cette escapade aurait pu être fatale au vu de l’alcoolisation massive du prévenu. "Une bouteille de rhum et un tiers d’une autre bouteille de rhum arrangé ont été consommés à trois", précise le magistrat. En conséquence, il requiert 12 mois de prison à son encontre, assortis d’un mandat de dépôt.



Pour la défense, "la prison n’est pas une solution pour sa réinsertion. Il est sorti de prison en 2019. Il a encore toute la vie devant lui. Il a deux enfants. Il souhaite suivre une formation dans la mécanique", a plaidé la robe noire.



Après réflexion, le tribunal a décidé de condamner Peter, déjà épinglé à neuf reprises par le passé, à 12 mois de prison dont quatre assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans. En outre, il a l’obligation de suivre des soins, de travailler et d’indemniser sa victime à hauteur de 100 euros.



À l’issue du procès, le vingtenaire a regagné sa cellule de la Cayenne.





Publicité Publicité